Nina Moric e Fabrizio Corona di nuovo vicini

In questi difficili giorni di quarantena si è riacceso il gossip su un presunto ritorno di fiamma di Nina Moric e Fabrizio Corona. I due, nelle ultime settimane, sono apparsi tra loro complici e vicini agli occhi del web, così come viene mostrato dai loro rispettivi profili social. In particolare, a corredo di una foto condivisa su Instagram - che la ritrae insieme all'ex storico Fabrizio- Nina ha riportato la seguente descrizione sibillina: "Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino, ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore, che ci fa star così male. E poi bene, poi male".

E per il giorno del suo compleanno, ricorso lo scorso 29 marzo, Corona ha postato sul suo profilo Instagram un video registrato nel corso dei festeggiamenti condivisi con l'ex moglie Nina e il loro figlio, Carlos, nella cui descrizione non ha lesinato parole allusive all'emergenza globale di coronavirus definendo la Moric sua "moglie" e non "ex": "C’è poco da festeggiare. Una soffertissima, piccolissima libertà. C’è poco da festeggiare, in questo momento bisogna pensare agli altri. E io oggi penso e proteggo l’unica famiglia che mi è rimasta, mia moglie e mio figlio. Forza. Andrà tutto bene. Me lo ripeto da tanti anni e oggi lo dico a voi".

Dal 2001 al 2007, il 46enne passato alla storia del gossip come 'ex re dei paparazzi' era stato sposato con la modella croata naturalizzata italiana, con la quale poi giungeva all'accordo sul loro divorzio nel 2013. Ma, stando alle ultime indiscrezioni emerse sul loro conto, la mamma 43enne e il padre di Carlos potrebbero rivelarsi protagonisti di un ritorno di fiamma, alla luce del loro recente avvicinamento.

Ad avvalorare le ultime voci concernenti la reunion familiare Moric-Corona, che vedrebbe riaccesa la passione tra i due vip, è ora quanto riportato da Novella 2000, il giornale diretto da Roberto Alessi. Che sembra ipotizzare un ritorno di fiamma definitivo tra i genitori di Carlos. “E il passato? Non se ne parla -si apprende dalla nota fonte sui due vip-. C’è stata Belen (l'ex di Corona, Belen Rodriguez, ndr), se scappa il nome si sorvola con un mezzo sorriso. C’è stato Favoloso (l'ex della Moric, Luigi Favoloso, ndr) e qui non c’è nessun sorriso”.