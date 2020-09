"Non hai pagato e mi hai bloccato", "Mi devi 600 euro". Federico Fashion Style finisce sotto accusa

A Live - Non è la d'Urso, Federico Fashion Style si è confrontato con le cinque "agguerritissime" sfere dentro le quali c'erano anche alcune sue clienti famose. Tra le accusatrici del parrucchiere dei vip pure Antonella Mosetti ed Elena Morali, pronte a puntare il dito contro il professionista per i costi eccessivi e i presunti servizi scadenti. Delle cinque sfere, nemmeno una è stata verde per Federico Fashion Style, che ha ribattuto colpo su colpo alle accuse.

Antonella Mosetti è stata una delle protagoniste tra le più inferocite contro il parrucchiere delle star. L'ex lolita di Non è la Rai si è vantata di aver dato il là alla carriera di Federico Fashion Style quando ancora non era conosciuto. Lo avrebbe presentato ad altri volti noti e sarebbe così iniziata la sua ascesa. Il parrucchiere non ha smentito il racconto di Antonella Mosetti ma ha poi rivelato che i rapporti con la showgirl e opinionista sono ormai inesistenti, tanto che lei lo ha anche bloccato su ogni social.

" Mi è arrivata una botta di conto che non ci credevo, 600 euro per delle extension, siamo amici. L’ho detto anche al Grande Fratello, con le tue extension mi cadevano i capelli, erano tutti sfibrati ", ha attaccato la Mosetti spiegando il motivo per il quale ha deciso di chiudere con il parrucchiere. Ma Federico Fashion Style non ci sta e dà la sua versione dei fatti: " Tu hai accettato il preventivo, ma tu non pagavi mai e mi hai bloccato ". Il parrucchiere ricorda alla sua ex cliente di quando la sua carta non riusciva a effettuare il pagamento: " Diceva 'transazione non eseguita'. Io ti ho detto di venire un'altra volta ma mi hai bloccato e sei scomparsa ".

Ovviamente Antonella Mosetti ha respinto ogni accusa, affermando di aver sempre pagato quanto dovuto, così come Elena Morali, altra protagonista della serata. Tra l'ex isolana e il parrucchiere pare ci fosse un contratto di collaborazione "scambio merce" per i social: lei otteneva servizi gratis e in cambio realizzava storie sul suo profilo Instgram. Tuttavia, pare che l'ultima volta che la Morali è stata nel salone di Federico Fashion Style lui le abbia fatto pagare la prestazione per extension che, per altro, non sarebbero state di qualità, tanto da costringere la ragazza a rivolgrersi a un altro parrucchiere.

Tra le ospiti presenti, anche se in collegamento, c'era Chiara Facchetti, nota YouTube, che dopo aver recensito i servizi di Federico Fashion Style e averne parlato non in manirra positiva dopo uno scontrino da 3.500 euro, è stata querelata dal parrucchiere per diffamazione.