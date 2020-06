Lo scontrino da 5mila euro di Federico Fashion Style è troppo alto, cliente si rifiuta di pagarlo e arriva la polizia

Una nuova polemica ha investito il salone di Federico Fashion Style, il parrucchiere dei vip. Il costo dei trattamenti nei suoi saloni di bellezza è da molti considerato esagerato ed esorbitante ma nonostante questo sono tantissime le persone che quotidianamente prendono appuntamento per farsi coccolare dai suoi trattamenti esclusivi. L'ultimo caso è accaduto ad Anzio, dove Federico Lauri, questo il suo nome, ha aperto il suo primo salone ormai molti anni fa.

Mercoledì 24 giugno, una donna si è recata presso il Salone delle Meraviglie per sottoporsi a una serie di trattamenti per capelli, con la convizione di spendere una cifra da lei stessa ipotizzata. Al termine della seduta di bellezza, quando la cliente del salone di Federico Fashion Style si è recata alla cassa per saldare il conto, avrebbe ricevuto la doccia fredda. Per i trattamenti effettuati, lo scontrino ammontava a circa 5mila euro. Una cifra molto elevata che la donna si sarebbe rifiutata di pagare perché non era nelle sue disponibilità. Federico Lauri sarebbe intervenuto in prima persona per dirimere la questione. L'animo della signora, evidentemente presa alla sprovvista da un conto così esorbitante, non era placabile con le buone e così il parrucchiere è stato costretto a chiedere l'intervento delle forze dell'ordine, che sono intervenute per ristabilire la calma all'interno del salone.

Non è la prima volta che i poliziotti vengono chiamati a intervenire nel Salone delle Meraviglie di Anzio, dove spesso le clienti si lamentano per gli scontrini esagerati. In questo caso, l'unico modo per sbloccare la situazione è stato imporre uno sconto massiccio sullo scontrino finale, che da 5mila euro è sceso a 1.500 euro. Questa cifra, anche grazie all'intervento degli uomini del Commissariato di Anzio, ha accettato. Alla fine tutto si è concluso e la donna ha pagato, anche se una cifra nettamente inferiorne a quella pattuita in origine per i trattamenti effettuati. Sono molte le donne che, attratte dalla fama di Federico Fashion Style, desiderano sottoporsi ai suoi trattamenti, senza valutare il costo degli stessi.