"Ma non ti vergogni?" "Sei volgare", Wanda Nara irrita i fan

Luci puntate nuovamente su Wanda Nara, finita nell'occhio del ciclone per uno scatto dove posa in costume intero. La showgirl appare sensuale a bordo piscina mente mostra in lato B, che così risulta in primo piano. Il costume sgambato evidenzia le forme di Wanda che finiscono sotto attacco degli hater, una volta di più.

La pagina Instagram della moglie e agente calcistico di Mauro Icardi fa il pieno di commenti, spesso critiche molto feroci e offese volgari. In molti non sembrano volerle perdonare l'audacia con cui posa per selfie e shooting fotografici, mostrando così le curve generose che caratterizzano il suo fisico.

" Non ti vergogni? ", le urla un hater, proseguendo con un velenoso " che vuoi dimostrare con queste posizioni? la volgare e ridicola che sei ". Il tutto corredato da emoji poco affettuose. Altri follower seguono l'onda di critiche al vetriolo rincarando la dose con commenti trash e poco edificanti.

Sono tanti quelli che avanzano l'ipotesi del ritocco fotografico e dello scatto poco naturale, oltre alla posa eccessivamente forzata. Nessuno sembra invece cogliere la bellezza del paesaggio e la stupenda piscina dove Wanda è seduta. Presumibilmente parte integrante della nuova casa acquistata a pochi passi dall'aeroporto di Malpensa, una scelta strategica per agevolare i viaggi verso Parigi. Nuova dimora calcistica di Icardi, in forze al Paris Saint Germain.

I commenti negativi non sembrano placarsi tanto che i follower finiscono per litigare tra di loro, una battaglia che vede i fan della Nara accorrere in difesa della loro amata contro l'aggressività verbale dei più. Tra questi non sfugge il complimento di Rita Rusic che definisce la collega " super hot mama ", ottenendo consensi positivi da più parti.

Tra le wag calcistiche Wanda è sicuramente quella più ammirata ma anche la più criticata, proprio per quella serie di ruoli che riveste al fianco del marito. Non solo moglie e madre ma anche agente di calcio, showgirl, presentatrice televisiva e modella. La Nara, che si occupa quasi da sola dei suoi cinque figli, è una donna impegnata su vari fronti e segue personalmente la carriera del marito.

I tifosi dell'Inter non sembrano averle perdonato le scelte strategiche e contrattuali che hanno portato Mauro a volare verso il Paris Saint Germain, lasciando la squadra nero azzurra. Ma in tanti non apprezzano la sua passione per selfie e foto, che pubblica con costanza su Instagram mostrando così la sua fisicità sensuale e sexy.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?