Nuovo affondo di Morgan contro Asia Argento: "Mi picchiava durante il sonno"

Se Morgan ha un pregio è quello di non essere mai banale. La sua vita sembra un romanzo, ogni pagina è un colpo di scena per l'artista può estroverso del panorama italiano. Genio è follia dice qualcuno e di genialità, Marco Castoldi in arte Morgan, ne ha tanta. Scorrere la sua storia è come vivere le emozioni delle montagne russe sia professionalmente che sentimentalmente. Ha tre figlie da tre donne diverse, l'ultima è nata solo pochi mesi fa e già si sussurra che possa esserci una crisi con sua madre. La più grande è ormai maggiorenne ed è il frutto del grande amore della vita di Morgan, Asia Argento, con la quale il cantante si è sposato ed è stato per diversi anni prima di divorziare.

La relazione con la figlia del regista si è conclusa in modo turbolento, ci sono stati numerosi strascichi giduziari per questa vicenda e i due non sono purtroppo riusciti a trovare un punto di incontro nemmeno per Anna Lou. Asia Argento ha più volte dichiarato che Morgan non è stato un padre presente per la loro figlia ma a questo il cantante ha voluto replicare dalle pagine dell'Huffington Post: " Non ero presente? Ma ti credo! La madre era Asia Argento, ci mancherebbe. Mi faceva una guerra, mi picchiava durante il sonno, di notte mi trovavo i pugni in faccia. Mi ha conciato per le feste e si lamenta pure che non ci sono? Io ho sempre fatto quello che dovevo fare, sia economicamente che come presenza fisica. "

Sono accuse forti quelle mosse da Morgan nei confronti della sua ex ma durante l'intervista il cantante ha fatto un passaggio anche sulla sua attuale condizione sentimentale: " Più che single, sono disperatamente solo. Single è un’altra cosa. Sono esistenzialmente solo. " Nel corso della chiacchierata con il giornalista dell'Huffington Post, Morgan ha fatto una profonda disgressione sul suo concetto d'amore: " Quando si parla di amore, dipende sempre di chi stiamo parlando. Sono una persona a cui piace vivere sentimenti ed emozioni e anche tradurli in espressione. "