"Col c...". Saluto romano e volgarità: l'ultimo attacco di Fedez

Ancora una diffida per Fedez, stavolta dal neoeletto consigliere comunale a Milano Chiara Valcepina. L'esponente di Fratelli d'Italia, che il rapper ha erroneamente indicato come leghista, è stata coinvolta nell'inchiesta di Fanpage sulla cosiddetta lobby nera, trasmessa da Piazzapulita, ed è il motivo per il quale di rapper di City life ha ironizzato sulla Valcepina in alcune sue storie social. L'atteggiamento di Fedez, che quando si tratta di attaccare esponenti della destra è sempre in prima linea, ha infastidito il consigliere, che ha deciso di rivolgersi a uno studio legale.

Sprezzante come sempre, Fedez ha deciso di leggere pubblicamente la comunicazione. " Oggi una nuova diffida. È arrivata da Valcepina, quella che è stata ripresa inequivocabilmente a fare il saluto romano insieme a un signore dichiaratamente fascista, dicendo ‘saluto Covid’. Diceva anche mettiamo una bomba sui barconi per far fuori i migranti, chiamandola 'politica green' ", dice il rapper senza celare l'ironia, deridendo lo studio legale che ha invitato il rapper a cancellare i contenuti nonostante le storie, dove Fedez aveva pubblicato i contenuti, siano a termine dopo 24 ore.

Il marito della Ferragni prosegue nella sua lettura: " Peculiare la sua autoproclamazione quale portatore di una morale esclusivamente sua, che tra l'altro vederebbe adeguato il voto in favore di un candidato che fa l'elicottero col c... o col pisello e che è capace di spegnere le candeline di una torta elettorale con le scoregge ". Una preferenza elettorale che Fedez difende prima di rivolgersi direttamente al consigliere: " Partiamo dal presupposto che l'inchiesta di Fanpage non sia attendibile, facciamo finta che non sia così. Però è inequivocabile quello che lei ha fatto in video. Io non credo che le abbiano montato un green screen e le abbiano messo un braccio teso col post produttore degli Avenger. No, lei ha fatto il saluto romano in compagnia di persone dichiaratamente fasciste, che fanno convegni e riunioni insieme a ex terroristi di estrema destra. Ha fatto anche della goliardia nostalgica e perché si offende se uno le dice che è una fascista? "