Paddington 2, così è morto l'autore l'ultimo giorno di riprese

Paddington 2 è la pellicola che andrà in onda questa sera alle 21.26 su Italia 1. Diretto da Paul King, Paddington 2 è il sequel del film del 2014 ed è stato realizzato grazie a una co-produzione internazionale tra Inghilterra, Francia e Lussemburgo.

Paddington 2, la trama

Uscito in sala nel 2017 il film inizia quando l'orso Paddington (doppiato, in italiano, da Francesco Mandelli) si è trasferito a Windsor Gardens, diventando una specie di celebrità nel quartiere. La preoccupazione di Paddington, però, è trovare un regalo adatto a festeggiare il centesimo compleanno di zia Lucy, l'orsa che lo ha cresciuto e si è presa cura di lui. Fortunatamente l'orso riesce a trovare il regalo perfetto: un libro pop-up, un vero e proprio tesoro d'antiquariato scovato nell'unico e inimitabile negozio del signor Gruber (Jim Broadbent). Peccato che il libro scelto abbia un prezzo proibitivo per l'orso: ma Paddington non è tipo da arrendersi. Rimboccandosi le maniche e dopo aver promesso a se stesso di riuscire a racimolare il denaro necessario per comprare il libro, Paddington comincia a fare lavori di ogni tipo. Peccato che i suoi sforzi rischino di andare sprecati, dal momento che di punto in bianco viene raggiunto dalla notizia che il negozio d'antiquariato è stato rapinato. Deciso a far luce sul crimine e sull'accaduto Paddington - insieme a papà Henry (Hugo Bonneville) e mamma Mary (Sally Hawkins) - cercherà di identificare il responsabile del furto, mentre i sospetti cominciano a portare al vanesio Phoenix Buchanan (Hugh Grant).

Un successo macchiato da una morte inaspettata

Quasi inaspettatamente Paddington 2 fu un enorme successo di pubblico e critica quando arrivò in sala. Secondo i dati riportati da Box Office Mojo, la pellicola di Paul King guadagnò più di undici milioni di dollari nel solo weekend di apertura. Dopo aver debuttato in 3702 cinema sparsi per il mondo, gli incassi totali salirono, aggirandosi intorno ai 228 milioni di dollari. Un vero e proprio trionfo che venne accolto con gioia anche da parte della critica internazionale. Lo dimostrano i dati pubblicati su Rotten Tomatoes, il sito che unisce tutte le recensioni che ogni film riceve, per fare una statistica dell'"umore" della critica e comprendere se una pellicola sia piaciuta o meno. Quando Paddington 2 è arrivato al cinema - come riporta il sito dell'Internet Movie Data Base - ottenne il 100% di recensioni positive: la pellicola ottenne 239 recensioni e nessuna di esse dava un voto negativo. Un record, quello raggiunto dal film, che mise in ombra quello ottenuto nel 1999 da Toy Story 2 , pellicola Pixar che collezionò "solo" 163 recensioni positive.