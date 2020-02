Pago contro Serena Enardu: "Gli metti like alla foto e non a quella della pallavolo?!?"

Lo scorso lunedì 10 febbraio, è stata trasmessa la nuova diretta del Grande fratello vip, condotto quest'anno da Alfonso Signorini con la collaborazione degli opinionisti Wanda Nara e Pupo. E il decimo appuntamento del Gf vip 4 ha visto indiscussa protagonista la coppia storica formata dai gieffini Pago e Serena Enardu. Il loro rapporto era naufragato al falò di confronto finale avuto a Temptation island vip 2019. Docu-reality sui tradimenti, a cui la coppia aveva preso parte per mettere in gioco il proprio rapporto. E dove, però, la Enardu era apparsa, spesso e volentieri, in atteggiamenti molto complici con il tentatore Alessandro Graziani, tanto da incrinare ulteriormente il rapporto turbolento avuto con Pago. Ma le cose sembravano essere cambiate nel rapporto di coppia, a diversi giorni di distanza dall'ingresso di Serena nella Casa del Gf vip. Dove l'ex volto di Uomini e donne, originaria di Quartu Sant'Elena (Sardegna, ndr) come Pago e classe 1976 aveva voluto raggiungere il suo storico fidanzato, per cercare di ricucire i loro rapporti. Il cantante classe 1971 sembrava certo che le cose con la Enardu sarebbero andate sempre meglio, nella Casa. I due avevano realizzato una capanna al Gf vip, dove potersi lasciare andare a dei momenti d'intimità. Ma, nella decima diretta del reality-show, trasmessa ieri sera, qualcosa è andato storto. I due hanno, inaspettatamente, litigato.

La lite in questione è seguita all'ingresso nella Casa - avvenuto a sorpresa- del fratello di Pago, Pedro Settembre, che -in un confronto avuto con il cantante e l'ex volto di Uomini e donne- ha stigmatizzato un gesto -a suo dire- "compromettente" compiuto da Serena, ancor prima che quest'ultima entrasse a far parte del gioco dello spin-off del Grande fratello dedicato ai vip. Così, Pedro ha fatto sapere al fratello che Serena aveva, di recente, messo dei like ad alcuni post, in particolare ad uno scatto, del giocatore di pallavolo e classe 1991, Alessandro Graziani. Ovvero, lo stesso tentatore che era diventato protagonista di atteggiamenti molto complici con la Enardu, nel villaggio delle donne, a Temptation island vip. E, com'era prevedibile che accadesse, Pago è andato su tutte le furie. Ha palesato, cioé, il suo totale disappunto rispetto al gesto compiuto da Serena alle sue spalle, per poi accusarla di aver dimostrato mancanza di sensibilità nei suoi riguardi. Ma, dal suo canto, la fidanzata si è giustificata così: "Si tratta di un like ad uno scatto artistico". E la lite tra i due ritrovati fidanzati è avvenuta a più riprese, non solo in diretta, ma anche durante uno spazio pubblicitario.

In un fuorionda registratosi -durante la pubblicità- al Gf vip, Pago è, infatti, tornato ad attaccare furioso la sua ritrovata fidanzata. "Metti like ad Alessandro quando è a petto nudo -ha dichiarato visibilmente adirato, nel rimprovero fatto a Serena Enardu- e non gli metti like quando gioca a pallavolo?!? Per me i like glieli puoi mettere tutti, dall'inizio alla fine, se quello è un tuo amico...dalla foto del ca**o alla foto in cui fa la doccia nudo. Allora, me lo dici il like a cosa lo stai mettendo... perché così, non va bene!". E alle dichiarazioni del compagno di gioco e di vita, l'influencer ha reagito con una risposta breve e timida: "Okay, va bene!".

I gieffini finiti in nomination, tra cui Serena Enardu

Durante la decima puntata del Grande fratello vip, la gieffina Barbara Alberti ha chiesto alla produzione del reality Mediaset di abbandonare definitivamente il gioco della Casa più spiata d'Italia. E, oltre al ritiro della scrittrice originaria di Umbertide, sono avvenute le tanto attese nomination. Alla nuova prova televoto aperta questa settimana, sono finite le concorrenti Serena Enardu e Licia Nunez. Il pubblico è, pertanto, chiamato a scegliere chi salvare tra le due vip più nominate dagli inquilini della Casa.