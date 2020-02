Pago incalza Serena sul futuro. La risposta di lei: "Non sono per il matrimonio"

Dopo essersi lasciati andare ad effusioni amorose nella Capsule hotel room, la stanza messa a disposizione dalla produzione Mediaset per il Gf vip, i due concorrenti del rinnovato reality, Serena Enardu e Pago, fanno ancora parlare del loro amore. La loro love-story era giunta al capolinea al loro confronto finale registratosi al gioco di Temptation island vip 2019. Docu-reality sui tradimenti, a cui avevano preso parte per mettere alla prova la loro relazione. E i continui atteggiamenti complici assunti dalla Enardu con il tentatore Alessandro Graziani, all'isola delle tentazioni, erano finiti per deteriorare ancor di più il rapporto turbolento avuto tra i due. Ma con l'ingresso di Serena - in qualità di concorrente - nella Casa dello spin-off del Gf dedicato ai vip, il loro rapporto sembra essere migliorato notevolmente. Tanto che i due gieffini si sono concessi dei momenti di relax in cucina -e in presenza dei coinquilini Licia Nunez, Michele Cucuzza e Clizia Incorvaia- dove hanno riflettuto sulla loro relazione, per poi parlare di progetti pensati in vista del loro futuro.

In particolare, hanno espresso dei pensieri maturati sul concetto di felicità in un rapporto di coppia. E Serena ha fatto sapere a Pago di aver compreso che "l'arte dell'essere felici consiste nel saper cogliere la vita per quello che ti capita e non per quello che vorresti che fosse". All'ascolto delle ultime parole della ritrovata dolce metà, Pago ha annuito, per poi esclamare alla Enardu: "Brava! Quindi possiamo anche litigare d'ora in avanti?!? ...Brava! L'infelicità bisogna viversela, se non la si vive, non la si può superare!".

Ad un certo punto, il cantante e la fidanzata originari di Quartu Sant'Elena (Sardegna, ndr) si sono appartati dal resto del gruppo di inquilini, distendendosi su un divano, e il primo ha incalzato la compagna sull'idea di unirsi in matrimonio. “Non voglio che si accendano delle micce da piccole cose -ha esordito, parlando alla sua amata-, dobbiamo fare progetti per star bene, quello che ci può far stare meglio lo facciamo: devi essere molto sicura...anche il matrimonio, ti piacerebbe?”. E all'importante quesito posto dal gieffino, la risposta della diretta interessata non si è fatta attendere molto: “Lo sai che io non sono per il matrimonio, sono per te, Pago”.

Confrontandosi con la ritrovata compagna di vita, nella Casa più spiata dagli italiani, inoltre, Pago si è detto a Serena preoccupato, per ciò che li attende fuori dal reality delle celebrità: “Quando usciremo fuori, avremo a che fare con tante realtà che potrebbero metterci in difficoltà, dobbiamo essere bravi a non scontrarci”. Ma l'ex volto di Uomini e donne, di tutta risposta, gli ha assicurato che è ormai incurante di ogni critica: “A me non interessa quello che dicono gli altri, il peggio è passato".