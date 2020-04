Paola Barale si taglia i capelli da sola: il tutorial in quarantena è virale

La pandemia di coronavirus, che ha colpito il Belpaese, desta preoccupazione non solo per le persone comuni. Tra i vip c'è chi -attraverso i social- si è adoperato per lanciare messaggi volti alla sensibilizzazione della collettività sull'importanza della prevenzione del rischio di contagio da Covid-19 e chi ha, in particolare, invitato tutti a non uscire di casa se non strettamente necessario. Tra cui, Paola Barale. La showgirl piemontese ha, infatti, condiviso dei nuovi post con il web con tanto di hashtag #stayhome ("stiamo a casa", ndr) e #noirestiamoacasadavvero, intenta a intrattenere gli utenti di Instagram in questi difficili giorni di quarantena. E non potendo contare sull'aiuto di un hairstylist da distanza ravvicinata ai tempi del coronavirus, ha scelto di passare al "fai da te", cioè di tagliarsi da sola i capelli facendosi seguire dall'amico ed esperto di hairstyling, Mauro Situra, via Skype. Così, registrando il momento della "svolta" in un video-tutorial pensato per il web, la valletta storica de La ruota della fortuna ha mostrato agli utenti tutti i passaggi del suo taglio di capelli fatto con le sue mani.

"Ho appena lavato i capelli", ha così esordito nella registrazione del suo filmato postato su Instagram, poco prima di procurarsi due elastici, una spazzola e delle forbicine per il taglio "fai da te". E, su indicazione dell'amico, ha cominciato a dividere i suoi capelli in diverse ciocche per poi tagliare con la sua mano le lunghezze di troppo, per un risultato finale che ha sorpreso la stessa showgirl e gli utenti su Instagram.

Il video del taglio "fai da te"- postato nelle ultime ore su Instagram dalla Barale- ha ottenuto oltre 211mila visualizzazioni e 18mila like. E sotto lo stesso non sono mancati i commenti del web. Tra cui, si leggono i seguenti messaggi destinati proprio alla coraggiosa protagonista del tutorial divenuto virale: "Wow, bravissima, bellissima e coraggiosa, anch'io ho fatto la frangetta un pò storta. Ma va bene così"; "Io mi sono fatta un pezzo piccolo davanti. Ma seguendo quello che dice lui è venuto bene"; "Ciao Paola, ho fatto la doccia e ora provo a tagliare i capelli come ti ha consigliato Maurino! Speriamo in bene!!"; "Bravissima, hai dato una bella lezione di ottimismo. Sei riuscita a non farci pensare. Grazie Paola". E ancora: "Hai risparmiato 500 euro. Top"; "Grande Paola, sei una bellissima persona e soprattutto vera"; "Fantastica baby. Con il maestro coppia esagerata".