Paolo Bonolis diventa nonno. Ma lui si definì "un padre assente"

Amatissimo da tutti, la vita di Paolo Bonolis sembra somigliare a quella di una bella favola, una splendida famiglia un grande successo e un matrimonio che va a gonfie vele. Ed ora anche una lieta notizia: sta infatti per diventare nonno. Sua figlia Martina Bonolis, nata dal precedente matrimonio del presentatore, tra pochissimo diventerà mamma di una femminuccia. Una grande felicità per tutta la famiglia allargata di Paolo, anche se quando era venuto a conoscenza della gravidanza, aveva fatto una riflessione sulla famiglia in generale, ma soprattutto di lui come padre nei confronti dei due figli avuti nel primo matrimonio.

“ Io sono stato con i miei primi due figli assente per problemi di distanza - aveva rivelato durante una lunga intervista a Verissimo - io qui loro a New York. Devo dire che Sonia è stata fondamentale nel rapporto tra ciò che è stato prima e ciò che c’è adesso. Non ha mai mancato di connettere questi due mondi. L’ha fatto con grande senso della famiglia e per questo le sarò per sempre grato ”.

Bonolis era venuto a conoscenza della gravidanza della figlia poco prima del lockdown ed era stata Martina stessa ad annunciarla sia alla famiglia che ai fan. Ovviamente la situazione di chiusura e la difficoltà nel fare i viaggi soprattutto oltreoceano dove la figlia di Paolo abita insieme al marito hanno un po’ lasciato l’amaro in bocca al conduttore che molto probabilmente non potrà essere presente al lieto evento.

“ Sono felicissimo, soprattutto per lei - aveva commentato durante una diretta Instagram -D ovrebbe partorire in agosto o settembre. Ma credo che avremo difficoltà ad andare a trovarla. Non so se questa situazione permetterà di prendere aerei per gli Stati Uniti… Non so che succederà. L’importante, però, è che in lei e in suo marito ci sia tutta la felicità che c’è anche in me ”.

Martina, nel frattempo, ha mostrato su Instagram le foto del pancione e ha scherzato scrivendo che il caldo estivo sta rendendo pesanti le ultime settimane di gestazione. “ Non fate figli in quarantena e con questo caldo ”, raccontando di non vedere l’ora di dare alla luce la neonata. A 38 anni Martina diventerà quindi mamma per la prima volta. Lei è la seconda figlia di Paolo Bonolis, il primogenito è invece Stefano, entrambi avuti dal matrimonio con Diane Zoeller, una nota psicologa americana. Sia Stefano che Martina sono cresciuti negli Stati Uniti e come raccontato a Verissimo dal conduttore sono rimasti con la madre anche dopo la separazione.

Lo scorso anno, in occasione del matrimonio della figlia, Bonolis era volato negli Stati Uniti con tutta la famiglia per festeggiare questa unione a dimostrazione che anche grazie all’aiuto di Sonia Bruganelli, sua seconda moglie e mamma di Silvia, Alice e Davide, Paolo è riuscito a ricostruire un ottimo rapporto con i figli più grandi, reso difficile dalla distanza.