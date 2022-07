Il dramma di Riccardo Manera: "Ho una lesione tumorale alla testa"

Un mese fa registrava gli episodi di una serie tv che vedremo prossimamente. Oggi è ricoverato presso l'istituto ortopedico Galeazzi di Milano in attesa di sapere se la lesione tumorale, che ha nella testa, è benigna oppure no. La storia di Riccardo Manera, il protagonista di "Volevo fare la rockstar" fiction di successo di Rai Due, ha dell'incredibile e non solo per la malattia, che lo ha colpito a soli 27 anni.

" L'anno scorso ho girato il mio primo film da protagonista su questo argomento. Ho vissuto le stesse cose che sto vivendo ora ma per finta, clamoroso" , ha scritto Manera sulla sua pagina Instagram poche ore fa, parlando di " strano karma" e "destino ". Erano mesi che l'attore, 28 anni il prossimo agosto, non si faceva vedere sui social network e il motivo lo ha svelato lui con un post toccante, in cui ha pubblicato alcuni selfie dal letto dell'ospedale: " È un mese che convivo con questa cosa, non molti lo sapevano, ora forse per alleggerirmi un po’ io, lo sto scrivendo qui. Almeno se si sa è perché l’ho detto io" .

Riccardo Manera ha svelato di essere ricoverato all'istituto ortopedico Galeazzi, dove si è sottoposto a una biopsia per capire la natura e la gravità della lesione tumorale, che ha in testa. L'esito dell'esame si conoscerà solo tra una ventina di giorni, ma lui non molla: " Li aspetterò. Ma a prescindere sticazzi, anzi, sti grandissimi cazzi! La battaglia è da combattere e si combatte!" . L'attore ha confessato di avere avuto spesso paura del giudizio degli altri e delle malattie ma non questa volta, perché la sua forza e la sua determinazione giocheranno un ruolo importante nella battaglia contro la malattia.