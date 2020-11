Il partner di Alessandra Mussolini positivo al coronavirus: salta la finale di Ballando con le stelle?

Ballando con le stelle si avvia alla sua ultima puntata. Sabato 21 novembre il programma di Rai 1 celebrerà la sua puntata finale e designerà i vincitori dell'edizione ma potrebbe dover fare i conti con una brutta tegola, l'ennesima di una stagione che non è stata di facile gestione per Milly Carlucci. Maykel Fonts, il ballerino professionista cubano con il quale Alessandra Mussolini ha condiviso la sua esperienza a Ballando con le stelle, è risultato positivo al coronavirus e dovrà necessariamente saltare la finale della competizione. E l'ex parlamentare? Si stanno cercando soluzioni alternative per permetterle di completare il suo percorso.

Quello di Maykel Fonts è il terzo caso di contagio nel cast della trasmissione di Milly Carlucci, che da settembre a oggi ha dovuto fare i conti con molti più imprevisti di quanti se ne possano immaginare, anche per un'edizione complessa come questa. La messa in onda autunnale non è consuetudine per il programma di Rai1, che solitaente fa compagnia al suo pubblico tra l'inverno e la primavera. La prima ondata di coronavirus, un vero e proprio tsunami inatteso anche per le programmazioni televisive, ha rivoluzionato i piani e così l'edizione prevista per marzo è slittata a settembre. In avvio si sono verificati i primi due casi di contagio, che hanno costretto la produzione a rinviare la partenza di qualche giorno. Sembrava essere finita lì ma poi c'è stato un caso di appendicite, due intossicazioni alimentari, l'infortunio alla caviglia di Elisa Isoardi e il malore di Alessandra Mussolini durante la diretta. Nonostante tutto, nonostante le avversità, Milly Carlucci è riuscita a portare avanti l'edizione più complicata di sempre, senza avere nemmeno il supporto del pubblico in studio. Ora, come se non bastasse, dovrà fare i conti anche con il contagio da coronavirus di Maykel Fonts, quasi come a chiudere un cerchio per finire l'edizione così come era cominciata.

Ad annunciare la positività del ballerino cubano che ha seguito Alessandra Mussolini in quest'avventura è stata proprio Milly Carlucci in un video condiviso sui social. Per il momento, Alessandra Mussolini è stata sottoposta a due tamponi ed è risultata negativa, quindi la sua partecipazione non dovrebbe essere messa in discussione ma resta capire come risolvere il problema dell'assenza del partner. In ogni caso, per il momento l'ex parlamentare non torna negli studi Rai da cui si trasmette il programma e non lo farà prima di aver avuto la certezza di non essere stata contagiata. La sua partecipazione alla finale, in questo momento, è in forte dubbio.