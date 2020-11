Malore in diretta per Alessandra Mussolini: si accascia in pista dopo l'esibizione

Attimi di panico a Ballando con le Stelle alla fine dell'esibizione di Alessandra Mussolini e Maykel Fonts. La coppia stava terminando una samba quando, dopo l'ultima spettacolare presa aerea, l'ex parlamentare ha avuto un mancamento e si è accasciata sul pavimento.

La puntata del talent danzante condotto da Milly Carlucci stava volgendo al termine. Sulla pista mancavano solo le esibizioni di Daniele Scardina e Alessandra Mussolini. Ma a catalizzare l'attenzione è stata quest'ultima. L'esibizione dell'ex parlamentare e del suo maestro di ballo è scivolata via a ritmo di samba, ma nel finale è successo quello che nessuno si aspettava. La coppia ha scelto di concludere la performance con una presa decisamente spettacolare nella quale Alessandra Mussolini - poggiandosi solo con la pancia - doveva restare in equilibrio sulla testa del suo ballerino che roteava.

Ti senti male?

Una figura molto complessa e difficile che si è conclusa nel peggiore dei modi. Dopo tre giri, la Mussolini ha perso l'appoggio e ha avuto un, accasciandosi sul pavimento. Sulle prime sia la Carlucci che Fonts hanno pensato che Alessandra Mussolini si fosse accasciata stremata dalla tensione e dalla fatica. Ma che si trattasse di un malore lo si è capito poco dopo. "", le ha chiesto la conduttrice preoccupata mentre le telecamere riprendevano lo smarrimento al centro della pista. Poi l'intervento degli assistenti di studio con acqua e cioccolata e la padrona di casa che ha scelto di mandare la pubblicità per dare respiro alla concorrente.