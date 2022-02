"Pezzo de m...". Il fuori onda della Ferilli. Con chi ce l'ha?

L'ultima serata del festival di Sanremo, quella che ha incoronato Mahmood e Blanco sul palco dell'Ariston, è stata illuminata dalla presenza scenica di Sabrina Ferilli. L'attrice romana, fin dalla conferenza stampa, ha segnato il solco con le altre quattro co-conduttrici che si sono alternate al fianco di Amadeus. Ironica, spigliata e con grandissima esperienza su ogni tipo di palcoscenico, Sabrina Ferilli ha conquistato rapidamente il pubblico della serata televisiva più importante per la Rai. Ha sceso le scale e ha scherzato con il conduttore, ha strappato una risata al pubblico in sala e a quello a casa ed è riuscita anche a creare un momento di riflessione senza fare la solita lezioncina buonista.

Sembrava tutto perfetto, finché non sono iniziati ad apparire i primi segni di nervosismo, che sono stati evidenti a tutti nel momento della premiazione, quando Sabrina Ferilli è apparsa in secondo piano, ignorata dal conduttore. Cosa è successo all'Ariston? Nel corso della serata ci sono stati diversi momenti che hanno acceso un campanello d'allarme agli occhi degli spettatori più attenti. Il primo è stato quando Sabrina Ferilli, verso i due terzi di serata, viene chiamata sul palco da Amadeus. Da come si muove il conduttore pare che la presenza dell'attrice sia prevista da scaletta in quel momento ma lei non si presenta. Amadeus, allora, cerca di affacciarsi nel backstage per capire cosa stesse succedendo e in quel momento si sente la voce della Ferilli che, a microfono aperto ma fuori campo dice " ma nun ce sto ".

Il colpo di scena nella notte.

Sembra essere scoppiato il

FERILLI GATE. Ossia Sabrina Ferilli avrebbe litigato con Amadeus oppure Morandi. I motivi se esistono sono ancora sconosciuti.

Ecco cosa ho raccolto #sanremo2022 #ferilligate pic.twitter.com/XyD29LgHab — ilMenestrelloh (@ilMenestrelloh) February 6, 2022

Capita la situazione, il conduttore si giustifica col pubblico dicendo che la sua compagna di serata era in camerino per cambiarsi d'abito ma quando poi Sabrina Ferilli torna in scena il vestito indossato è sempre quello. L'assenza dell'attrice è stata prolungata, forse più del dovuto e quando fa nuovamente capolino sul palco del teatro Ariston, Sabrina Ferilli sembra aver perso il sorriso. Verso la fine della serata, quando è il momento di annunciare i vincitori dei premi secondari, Amadeus la chiama nuovamente sul palco e ancora una volta l'attrice viene tradita dal microfono aperto. " Pezzo de merda... ", si sente dire da Sabrina Ferilli. Non è dato sapere a chi si riferisca, le ipotesi sul campo sono diverse ma nessuna può essere convalidata.

Infine, ecco il momento che certifica la crisi di Sabrina Ferilli. Amadeus, prima della premiazione del podio, fa per prendere la mano dell'attrice ma lei è rigida, quasi la scosta, e da quel momento si posiziona in seconda fila. La co-conduttrice è stata totalmente avulsa dal momento delle premiazioni, tanto che, dopo aver dato il premio a Gianni Morandi per il suo terzo posto, Amadeus lo chiama a sé per aiutarlo nella proclamazione del vincitore. Gianni Morandi ha condotto con successo due Festival, sa tenere il palco, ma non è sfuggito che Amadeus abbia totalmente ignorato Sabrina Ferilli, non coinvolgendola nel momento più sacrale. Poche sono state anche le presentazioni da parte della conduttrice durante la gara, impalpabile la sua presenza durante le premiazioni. Il pubblico già lo considera un secondo caso Bugo ma per il momento da parte di Amadeus e della Ferilli non sono state rilasciate dichiarazioni.