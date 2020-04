Pink offre la sua zuppa fatta in casa per chi è bisognoso

La cantante Pink ha scelto un modo per essere in prima linea per aiutare chi si trova in difficoltà a causa della quarantena, legata alla pandemia di coronavirus che ha fatto fermare il mondo e l'economia. Pink, infatti, ha pubblicato un post sul suo account Instagram in cui si dice pronta a cucinare per coloro che hanno bisogno di cibo e che si trovano in gravi difficoltà economiche.

Inoltre la cantante e vincitrice di un Grammy ha spinto anche altri a seguire il suo esempio ad essere utili in questi così duri per così tante persone. Nella didascalia che accompagna l'immagine di una ventina di zuppe fatte in casa, Pink ha scritto: "È un piacere per me cucinare per voi. Trovate la vostra Chiesa, il vostro rifugio, raggiungeteli, mettete insieme i vostri amici e cucinate qualche zuppa. Sfamate qualche persona".

Definendola "la migliore zuppa che abbia mai fatto" , Pink sta cercando a suo modo di essere vicino a chi sta combattendo contro il Covid-19. Questo probabilmente perché lei stessa ha affrontato questo mostro in prima persona, dal momento che tanto lei quanto il figlio Jameson avevano contratto il coronavirus.

Come riporta la testata Page Six, nell'aprirsi riguardo la sua condizione sanitaria, Pink ha detto: "Questa è stata la cosa più spaventosa che ho dovuto affrontare nella mia vita. Non c'è niente che tu possa fare, se non cavalcare l'onda. Poi, molto molto lentamente abbiamo cominciato a stare meglio". All'inizio del mese, inoltre, Pink ha donato circa un milione di dollari per combattere il contagio ed essere di supporto anche ai moltissimi operatori sanitari che sono in prima linea in questa battaglia.

