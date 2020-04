Pioggia di critiche per Harry e Meghan: "Pessimo tempismo per annunciare un progetto"

Il principe Harry e Meghan Markle, freschi di addio ai loro ruoli istituzionali, nella serata del 6 aprile hanno annunciato al Telegraph di “non vedere l’ora ” di lanciare il loro nuovo ente benefico. L’associazione no-profit si chiamerà Archewell, che come rivelato dalla coppia, “è un nome che combina l’antica parola che rappresenta la forza di agire, con un’altra che evoca le profonde risorse a cui dobbiamo attingere ”. Ma non è tutto: come rivela il nome stesso, Archewell è stato scelto dai due reali come omaggio al figlio Archie Mountbatten-Windsor.

Ma a poche ore dalla rivelazione, Harry e Meghan stanno già ricevendo le prime critiche per “ il pessimo tempismo” nel dare l’annuncio. Molti non hanno apprezzato che durante una pandemia come quella che stiamo vivendo e con il premier britannico Boris Johnson ricoverato per coronavirus, il principe e la consorte abbiano comunque voluto svelare il loro progetto. A criticare i Sussex sono stati diversi esperti reali, primo tra tutti Phil Dampier. “ Hanno avuto un terribile tempismo. Si può dire, il peggior tempismo possibile” , ha affermato l’ex corrispondente reale al Mail Online.

“Se fossi stato in Harry e Meghan, avrei aspettato che questa situazione finisse” , ha proseguito Dampier, aggiungendo che “le persone sono preoccupate e stanno combattendo il coronavirus. Non è bello, anche se l’intento lo è ”. Ma le critiche non arrivano solo dai commentatori reali. Anche sui social si respira un certo malcontento per la decisione da parte della coppia di svelare il progetto in un momento così triste. Kathy Gyngell, editrice del sito The Conservative Woman, ha scritto su Twitter: “Non potevano aspettare? Pessimo tempismo”. E come lei, altri utenti hanno definito “pessimo” il momento scelto dalla coppia per annunciare un progetto. “ Davvero un terribile tempismo. Sono così egoisti ”, twitta un utente, andando ad aggiungersi alla serie di commenti negativi.