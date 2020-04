Si chiamerà "Archewell" la fondazione no-profit di Meghan Markle e del Principe Harry

Fin da quando la Megxit è stata messa gli atti ci sono state diverse direttive imposte dalle Regina Elisabetta. Direttive che, almeno all’inizio, Meghan Markle non aveva nessuna intenzione di rispettare. Una di queste era lo sfruttamento del marchio "Sussex Royal". Dato che i duchi avrebbero perso il ruolo di altezze reali, era impossibile che potessero sfruttare il buon nome della famiglia per i loro scopi al di fuori di palazzo e dalla corona. Il veto di Elisabetta ha creato scompiglio, mettendo un freno ai piani di Meghan. Ora, come ha riportato il Telegraph, la questione sarebbe a una svolta sostanziale che, finalmente, mette fine ai pettegolezzi, almeno fino al prossimo colpo di testa della Markle.

La coppia negli Stati Uniti avrebbe già registrato il nuovo marchio con cui vorrebbero fare "qualcosa di nuovo e di significativo" per la comunità. Nasce così l’ente benefico di Meghan e di Harry. Con il nome "Archewell" i due hanno l’intenzione di dare vita a servizi di volontariato e di beneficenza. Verrà supportato da un sito web in cui si troveranno diversi articoli di approfondimento molto cari a Meghan, come informazioni su alimentazione, salute mentale e fisica. Attraverso l’associazione e il suo sito ci sarà anche l’opportunità di pubblicare libri e riviste specializzate, e organizzare anche diversi podcast. Meghan avrebbe l’intenzione di fare proprio le cose in grande, perché attraverso la fondazione vorrebbe dar vita a premi, seminari e conferenze culturali. Un sogno che, secondo quello che è stato dichiarato dal tabloid inglese, potrebbe diventare realtà.

Inoltre le fonti riportano che la fondazione ha un nome molto particolare e sarebbe stato ispirato proprio dal piccolo Archie. "È legato alla parola greca – si legge dal tabloid –. Arche che significa fonte di azione e well che evoca le risorse profonde a cui ognuno di noi può attingere". Oltre a questo, per il momento, non è dato sapere altro né sulle intenzioni della fondazione né tantomeno sulla semiologia del nome. Sta di fatto che, al di là di critiche e gossip beceri, Meghan Markle e il Principe Harry pare che abbiano trovato la loro strada. Il marchio è stato già registrato ma, per ora, tutte le attività sono ferme a data da destinarsi. Infatti a causa della pandemia, i sogni degli ex duchi sono messi in pausa fino a data da destinarsi. Si attendono dunque più informazioni appena l’emergenza sarà rientrata.