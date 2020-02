La principessa Eugenia rompe il silenzio su Instagram

Non è stato un periodo roseo per la principessa Eugenia e per la principessa Beatrice. Lo scandalo Epstein si è trasformato in una marea capace di inghiottire qualunque cosa incontrasse sulla sua strada, compresa la serenità delle figlie del principe Andrea. Due ragazze del tutto estranee alle tristi vicende che hanno infiammato i giornali in questi mesi, eppure coinvolte loro malgrado in una bufera giudiziaria e mediatica. Le principesse starebbero pagando i presunti errori del padre il quale, però, si è sempre dichiarato innocente.

Il tribunale potrà ristabilire la verità e separare i fatti dalle bugie e dalle voci, ma difficilmente le ragazze potranno cancellare dalla memoria ciò che stanno vivendo. Poche settimane fa un insider di corte sosteneva che le figlie di Sarah Ferguson stessero “vivendo l’inferno” a causa del principe Andrea. Una notizia riportata da tutti i principali tabloid del mondo e a cui è impossibile non credere. Forse, però, qualcosa sta lentamente cambiando in meglio nelle vite della principessa Eugenia e della principessa Beatrice.

Quest’ultima è alle prese con i preparativi del tanto sospirato matrimonio. Dopo conferme, smentite, rumors sulla data, sugli invitati, sul basso profilo della cerimonia, finalmente sappiamo che il royal wedding più atteso dell’anno avverrà il prossimo 29 maggio. Questa certezza avrebbe contribuito a tranquillizzare la giovane Beatrice, preoccupata dalle conseguenze dello scandalo Epstein sulla vita di suo padre e sulla sua. Anche la principessa Eugenia sarebbe tornata a sorridere. Dopo due mesi di silenzio la secondogenita del duca di York ha aggiornato il suo profilo Instagram con un nuovo post. Per la precisione Eugenia non dava notizie di sé dalla tragica intervista del padre alla BBC.

Non possiamo dire che il brutto periodo sia alle spalle, ma la principessa Eugenia ha voluto concentrarsi sulla sua vita e pubblicare una foto che la ritrae con il marito, Jack Brooksbank. La didascalia dice così: “In questo giorno, due anni fa, Jack e io annunciavamo il nostro fidanzamento”. Un messaggio che potrebbe segnare una sorta di rinascita per la principessa Eugenia? Forse. Il post, datato 22 gennaio, potrebbe rappresentare la volontà di cercare e rammentare momenti belli ed emozionanti in un clima non proprio sereno. La principessa Eugenia è andata anche oltre, con un altro aggiornamento del 7 febbraio scorso dedicato alla sorella. Nella didascalia dichiara: “Lei è così emozionata…Oggi la famiglia ha annunciato che Beatrice sposerà Edo il 29 maggio 2020. Sono molto orgogliosa di questo momento”.

I messaggi social della principessa hanno entusiasmato i suoi numerosi followers, che aspettavano da settimane di “rivederla” online. Il magazine Express ha citato alcuni dei commenti più emozionanti degli utenti, da cui possiamo comprendere senza ombra di dubbio che la principessa Eugenia sia uno dei membri della royal family più amati in patria e non solo. Con ogni probabilità piace il suo atteggiamento discreto e gentile, mai sopra le righe. Per esempio un utente ha scritto: “Non ti odiamo a causa di tuo padre” e un altro ha dichiarato: “Deve essere molto difficile per te (a proposito di tuo padre)” . Un ammiratore ha postato: “Comunque non c’è nessuna conseguenza su di te e su tua sorella”.

Dimostrazioni di affetto e di stima da parte di molte persone che tengono a far sapere alla principessa Eugenia quanto le siano vicini in questo momento e, soprattutto, che non accostano la sua figura o quella della principessa Beatrice allo scandalo Epstein e ai presunti reati commessi dal principe Andrea (ricordiamo che i giudici devono ancora pronunciarsi su questa storia). Forse per Eugenia e Beatrice è venuto il momento di ricominciare, di riprendere in mano le loro vite non facendo finta di nulla, né dimenticando la realtà (impossibile), ma andando avanti nonostante i problemi.