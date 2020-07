Pugnalato fuori da una discoteca, morto tronista spagnolo di Uomini e Donne

La tv e il gossip spagnolo sono sotto choc per la morte di Dani Menjibar, tronista di Uomini e Donne assassinato fuori da una discoteca di Valencia. A dare la notizia è stato il portale web dell'emittente Telecinco, il corrispettivo di Canale5 di Mediaset Espana. Dani Menjibar è morto a soli 31 anni e a nulla sono serviti i soccorsi arrivati rapidamente sul posto.

Le indagini sono ancora in corso da parte degli inquirenti ma pare che il tronista, molto amato nel suo Paese, si trovasse all'uscita di una discoteca nei pressi del noto centro commerciale Las Americas di Torres, poco distante dalla capitale valenciana. L'aggressione è avvenuta nella notte di sabato e per questo delitto sono già state individuate 4 persone, di cui 2 sono minorenni. Stando alle prime ricostruzioni, all'origine dell'accoltellamento pare ci sia stata una violenta discussione all'interno del locale, che è rapidamente degenerata in rissa. Il titolare della discoteca avrebbe allontanato i protagonisti della rissa,che sono stati costretti a uscire. L'ex tronista è stato raggiunto solo diverse ore dopo dai suoi aggressori, attorno alle 4 del mattino e qui il gruppo dei quattro arrestati avrebbe estratto il coltello e quindi inferto al tronista di Uomini e Donne i colpi letali. Non c'è stato modo di salvare la vita di Dani Menjibar, che non è riuscito ad arrivare nemmeno in ospedale ed è morto sul colpo davanti alla discoteca. I sanitari hanno individuato diverse coltellate sul corpo di Dani Menjibar, sia sull'addome che sulla schiena. I responsabili dell'aggressione sono già stati condotti in galera mentre i due minorenni, che sarebbero due gemelli di 16 anni, sarebbero ora rinchiusi in un centro per minori.

Dani Menjibar ha partecipato a Uomini e Donne, che in Spagna prende il nome di Mujeres y hombres y viceversa nel 2010. La sua esperienza è ancora vivida nei ricordi dei telespettatori del programma, benché Dani Menjibar da qualche anno non fosse più una presenza fissa nei programmi televisivi. Dopo il successo in tv, infatti, il ragazzo aveva deciso di lavorare come dirigente d'azienda e la sua attività stava riscuotendo un discreto successo. Dani Menjibar continuava ad avere un costante rapporto con i suoi fan grazie ai profili social, dove nonostante non avesse un seguito elevatissimo, era comunque apprezzato per la semplicità dei suoi contenuti. Ora i commenti sono stati disattivati nel profilo di Dani Menjibar, che ha condiviso il suo ultimo post lo scorso 5 luglio.