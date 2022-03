Patrizia Rossetti: "Da quarant'anni in tv, ecco perché non partecipo ai reality"

Patrizia Rossetti ha tenuto compagnia per un ventennio ai telespettatori di Rete 4 conducendo programmi di successo come Buon Pomeriggio, Buona Giornata, A Casa Nostra. Negli anni ‘90 trascorreva in video più di 10 ore al giorno superando di gran lunga il primato dello stakanovista Maurizio Costanzo. Il suo trampolino di lancio è avvenuto nel 1982 sul palco del Festival di Sanremo accanto a Claudio Cecchetto e nel suo curriculum non mancano fiction, radio e teatro. Nel 2005 ha preso parte al reality “La Fattoria” (classificandosi terza), mentre nel 2018 ha vinto l’edizione di “Pechino Express” in coppia con Maria Teresa Ruta. Da qualche anno si occupa principalmente di televendite e riveste il ruolo di opinionista nei salotti televisivi di emittenti private e pubbliche - come “Detto Fatto” su Raidue condotto da Bianca Guaccero. La presentatrice televisiva di origini toscane da un paio d’anni è corteggiata e richiesta dalla produzione del GFVip e dell’Isola dei Famosi, ma al momento sembra non cedere alla tentazione di prendervi parte…Almeno come concorrente.

Patrizia quest’ anno raggiungerà un traguardo importante: quarant’ anni di carriera televisiva…

“Si quest’anno ricorrono esattamente 40 anni dal mio debutto televisivo. E visto che sono una persona estremamente trasparente e sincera, vi confido che sto pensando di scrivere una biografia sulla mia vita e sulla mia carriera. Credo di essere stata una persona molto fortunata e di avere vissuto una sorta di favola; non sono mancati successo e gratificazioni, ma non sempre la strada è stata spianata o priva di difficoltà. Comunque mi racconterò citando chi ha creduto in me, ma anche chi, invece, ha cercato di ostacolarmi…”.

Le persone che deve ringraziare?

“Pippo Baudo, Claudio Cecchetto, Vittorio Giovannelli, Silvio Berlusconi, Giacomo Commendatore, Giorgio Restelli, Marco Manfredi, Alberto Cellerino”.

I personaggi del mondo dello spettacolo per i quali nutre particolare stima?

“La lista è lunga e sicuramente dimentico qualcuno. Tra le tante persone: Emanuela Folliero, Gabriella Golia, Bianca Guaccero, Simona Ventura, Paola Perego, Barbara d’Urso, Mariolina Cannuli, Mariagiovanna Elmi, Milly Carlucci, Mara Venier, Enrico Beruschi, Nino Formicola, Jonathan Kashanian, Amadeus, Carlo Conti, Gerry Scotti, Corrado Tedeschi, Marco Columbro. Spero di rivederli e di riunirli tutti insieme, magari in occasione della festa che vorrei organizzare per celebrare quarant’anni di carriera televisiva”.

Come mai da alcuni anni il suo nome circola tra i possibili concorrenti dei cast dell’Isola dei Famosi e del GFVIP – prima che i programmi abbiano inizio - ma poi non la vediamo?

“Devo ammettere che come spettatrice e anche per motivi lavorativi seguo da sempre con attenzione tutti i reality (a volte con amici e amiche creiamo dei gruppi su WhatsApp e ci divertiamo a commentare le puntate). Confermo che, anche quest’anno sono stata ricontattata per partecipare come concorrente sia al GF Vip sia all’Isola dei Famosi, ma ho declinato l’invito anche perché mio padre mi ha dissuaso... È un uomo ultraottantenne e sono figlia unica. Se dovesse capitargli qualcosa o fossi impossibilitata a raggiungerlo per motivi di distanze chilometriche - non me lo perdonerei mai. In veste di concorrente ho già partecipato a due reality (La Fattoria e Pechino Express): poi lasciatemelo dire con estrema onestà: sono una conduttrice, mi sembra di avere dimostrato tanto negli anni. Se mi facessero una proposta per condurre un reality o perlomeno per fare l’opinionista… sarebbe un’altra faccenda!”

Ci sono invece talent ai quali le piacerebbe prendere parte?

“Sono sempre stata una fan scatenata di Ballando con le Stelle e di Masterchef”.

Se dovesse pensare ad un programma da condurre?

“Credo da sempre nella forza, nell’unione e nella complicità tra donne… Mi piacciono molto ad esempio Paola Perego e Simona Ventura a Citoforare Rai Due. Un programma in tandem con una collega o con un’amica del cuore come con Emanuela Folliero rappresenterebbe per me la ciliegina sulla torta”.

Il suo matrimonio è naufragato qualche anno fa, se tornasse indietro si risposerebbe?

“Ci ho sempre creduto e parto sempre dal presupposto che nella vita si debba essere umili e fatalisti. Il mio motto è sempre stato – Mai dire mai! Se capita bene, altrimenti pazienza!”.

Non ha avuto figli: è stata una scelta?

“Nonostante non avessi problematiche particolari, non sono arrivati… Mi sono sposata non proprio giovanissima e ho anche tentato con l’adozione, ma i tempi di attesa e la giungla burocratica italiana mi hanno fatto abbandonare, a malincuore, l’idea”.

Scorrendo i suoi profili social si evincono numerose foto con Perla il suo adorato golden retriever…

“Per me è un’immensa fonte di gioia, ci facciamo un sacco di compagnia, a volte mi sembra che le manchi soltanto la parola anche se sa benissimo come farsi capire. Ho avuto animali fin da bambina e sono stata tra le prime conduttrici a trattare e a battermi contro l’abbandono. I nostri amici a quattro zampe non sono dei pelouche o degli oggetti da esposizione: se decidiamo di farli entrare nelle nostre vite dobbiamo considerarli a tutti gli effetti membri delle nostre famiglie, lo dobbiamo fare con estrema serietà, consapevolezza e con tanto amore”.