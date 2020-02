Raz Degan smentisce la castità ventennale

Ospite di Live! Non è la d’Urso, Raz Degan si è accomodato davanti le cinque sfere pronto a rispondere alle curiosità dei presenti ma, se alle domande sul rapporto con Paola Barale ha replicato in maniera assai evanescente, a quelle sulla sua presunta castità non ha avuto problemi nell’esprimersi.

Il pettegolezzo sulla scelta di Degan di avere solo rapporti spirituali con le compagne è nato a L’Isola dei famosi, dove Rocco Siffredi – concorrente come Raz di quella edizione – spiegò a Malena di aver ricevuto una confessione del tutto inaspettata dal modello e attore. Secondo quanto riportato dall’attore porno, l’ex compagno di Paola Barale aveva scelto di rimanere casto compiuti i 30 anni. Un rumor, questo, al quale Raz non aveva mai replicato e che, una volta per tutte, ha deciso di chiarire nel salotto di Barbara d’Urso.

Simona Izzo, tra gli “sferati” presenti in studio, non ha nascosto la sua passione per Degan e si è chiesta: “ Sei una persona amabilissima, ma come mai sei preceduto da una fama di ostilità, di ritrosia, di un uomo che non si dona alle donne che ha amato e al pubblico? ”. Ancora una volta, lui è apparso abbastanza perplesso davanti alla domanda della Izzo e la d’Urso, per approfondire l’argomento e tirare in ballo un pettegolezzo, ha fatto riferimento alle rivelazioni di Siffredi sulla presunta castità ventennale di Raz.

“ Bello come il sole, ma pare che lui non faccia sesso! ”, ha commentato la conduttrice, mentre il modello si lasciava andare ad una fragorosa risata. “ Pratica la castità? ”, ha continuato a domandare incuriosita la Izzo. “ Che ne so! – ha sorriso Barbara d’Urso - . I giornali dicono che sei casto da quando avevi 30 anni. Ora ne hai 51...sono 21 anni che non pratichi? ”. “ Loro devono controllare le fonti – ha spiegato Degan - . Devono indagare ”. Spiegando che quelle rivelazioni di Siffredi derivavano da una intuizione, frutto di un loro precedente confronto, Raz ha sottolineato come quelle “certezze” fossero, in realtà, semplici pensieri di Rocco e non vere e proprie conferme.