Dopo il derby è bufera su Ibra: "Razzista, non vada a Sanremo"

La lite tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku rischia di avere pesanti ripercussioni per il calciatore svdese, non solo a livello calcistico. Tra poco più di un mese, infatti, i milanista dovrebbe presentarsi sul palco del festival di Sanremo, dove è stato fortemente voluto da Amadeus. Ma la sua partecipazione ora è messa in discussione da parte del pubblico, fortemente colpito dalle dure parole del calciatore durante il derby di Coppa Italia contro l'Inter.

" Vai dalla tua mer** vodoo, piccolo asino ", ha detto Zlatan Ibrahimovic nei confronti dell'interista di madre congolese. Una frase che ha scatenato una rissa in campo e che con difficoltà è stata sedata dagli altri calciatori. Lo svedese, per altro, si è rivolto in inglese al suo collega della squadra avversaria e questo ha inizialmente causato un fraintendimento, visto che la parola "donkey", ossia asino, è decisamente simile alla parola "money", quindi scimmia. C'è chi dice che queste siano mere questioni sportive, frutto dell'adrenalina del momento e figlie dell'intensità agonistica e che, quindi, non debbano esulare dal rettangolo di gioco. Tuttavia, proprio a ridosso dell'inizio del festival di Sanremo, l'uscita certamente non felice del calciatore svedese sta causando molte polemiche. Il pubblico che segue il Festival non è tutto calciofilo e quell'esternazione ha colpito l'opinione pubblica, che tramite i social ora ne chiede l'escusione dalla kermesse canora popolare più importante del nostro Paese.