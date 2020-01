Rebecca Staffelli si sposa. La figlia dello storico inviato di Striscia mostra l’anello sui social

Profumo di fiori d’arancio per Rebecca Staffelli e Alessandro Basile. La figlia di Valerio Staffelli, uno degli inviati più amati di "Striscia La Notizia", ha mostrato sui social network l’anello di fidanzamento che il compagno le ha regalato nelle scorse ore chiedendola in sposa. Un annuncio a sorpresa, dopo una conoscenza di oltre un anno, che entrambi hanno condiviso sui rispettivi profili social.

La proposta di nozze è arrivata a due anni dal loro primo incontro. Lei, 20 anni, figlia del noto inviato del tg satirico, Valerio Staffelli, è un volto emergente della televisione. Seguitissima sui social (dove conta oltre 120mila follower), Rebecca Staffelli ha esordito sul piccolo schermo come valletta nel programma "Calciomercato" su 7 Gold per poi condurre il format "Colpo di tacchi" su La5. Opinionista di Pomeriggio Cinque e Domenica Live, ha un canale YouTube in cui dispensa consigli di moda e beauty. Lui, Alessandro Basile, 35 anni, è un ex corteggiatore di "Uomini e Donne" che è riuscito a far breccia nel cuore della giovane influencer nel 2018. Da allora la loro storia d'amore è condivisa sul web con i follower e anche papà Valerio sembra aver dato il suo benestare all'unione della coppia.