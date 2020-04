"Il regalo più bello è qua". Luca Argentero, compleanno magico con Cristina senza veli

Proprio il giorno di Pasqua Luca Argentero ha festeggiato il suo 42esimo compleanno. Un anniversario spettacolare e magico quello vissuto dall'attore che si gode una doppia felicità: la gioa di compiere gli anni accanto al suo amore, Cristina Marino, e in procinto di diventare presto padre. Malgrado l'atmosfera sia offuscata dall'emergenza sanitaria nel Paese, Argentero non si lascia scoraggiare e, al settimo cielo, coltiva i suoi sogni di amore in famiglia e universale. In barba alla quarantena, l'ex gieffino ha trascorso delle giornate speciali in compagnia della sua dolce metà, festeggiando la ricorrenza di Pasqua e il suo compleanno in quel di Città della Pieve, suo luogo natio. La gioia ha colmato i cuori della coppia che a poche settimane dal parto non stanno più nella pelle dalla contentezza.

Cristina Marino, incinta agli sgoccioli della gravidanza, è in dirittura di arrivo per concepire la sua piccolina in grembo, ed è emozionatissima in attesa del lieto evento. Il regalo dell'attrice per il suo compagno sta per arrivare: una dolcissima femminuccia che stravolgerà le loro vite positivamente e li renderà per la prima volta genitori. La sorpresa della Marino per il suo amato nel giorno del suo compleanno e anche per tutti i suoi fan in occasione della Pasqua è super sensuale: si è mostrata candida senza veli immersa nella natura. Naturalmente l'attore ha gradito moltissimo il regalo, e nel frattempo, assalito dall'ansia, conta i giorni in attesa del dolce evento che lo farà diventare papà.

Il compleanno bucolico di Luca Argentero e Cristina Marino è fuori dal tempo

Festeggiato e subissato da tanti messaggi augurali, Luca Argentero non poteva che prediligire gli auguri speciali della sua compagna Cristina Marino. " In questo emozionante nostro nuovo inizio…Auguri a te amore mio ", sono le parole intrise di amore dell’attrice su Instagram a corredo di due scatti "surreali". I due vip saranno prestissimo genitori di una bellissima bambina, la primogenita di famiglia. Che bella coincidenza compiere 42 anni la domenica di Pasqua. L'attore torinese ha trascorso una giornata magnifica, attorniato dalle persone a lui più care. Lui e Cristina Marino hanno vissuto le feste pasquali e il compleanno del "Doc dei record" in un contesto bucolico, nella tenuta d proprietà dell'attore presso Città della Pieve, in Umbria. Per immortalare il momento magico e allietare la quarantena dei fan, la coppia si è fatta ritrarre in vari scatti dal sapore retrò. L'attenzione ricade immancabilmente sulle grazie fisiche della Marino: senza veli con indosso soltanto un morbido scialle è splendida.

La bellezza della compagna di Argentero è da vera dea. Lei è completamente nuda senonché cela parte del suo corpo mozzafiato avvolta in una pashmina che impugna per coprire il seno florido, e le cade sui fianchi disegnando le curve sinuose della ragazza. Quello che campeggia protagonsta e il mega pancione, e le gambe turgide e affusolate per la gioia del compagno e del popolo social. Luca e Cristina sono accasciati sul prato verde, avvinghiati l'uno all'altra. Lo scatto richiama i colori e le sensazioni di una lontana epoca passata, allietando i cuori di ognuno. Com'era prevedibile, le immagini dei due innamorati sono state prese d'assalto da uno stuolo di follower con una pioggia di auguri e felicitazioni.

I due scatti di coppia stile retrò postati su Instagram hanno la firma dell'amico dei due, Victor Santiago. L'entusiasmo dell'attore torinese è assoluto. Lo si vede perso nell'amore per la sua Cristina, e stringendola tra le sue braccia e accarezzando il suo pancione, le fa una dedica unica: " Grazie per i millemila auguri. Il regalo più bello è qua. Buona Pasqua a tutti voi, buona rinascita ". La reazione della Marino è di immensa gioia, e ricalcando l'idea del fidanzato ha postato un altro scatto della memorabile giornata in campagna. Il piccolo Argentero verrà dato alla luce, presumibilmente, a cavallo tra la fine della primavera e l'inizio dell'estate. Privilegiando il lieto evento della nascita del futuro neonato, la coppia ha preferito posticipare la data del matrimonio. Adesso sono concentrati sul giorno del parto che sta per arrivare.