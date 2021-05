La vendetta della Regina: cosa è successo con Harry e Megan

La vendetta è un piatto che va servito freddo. Finora Harry e Meghan hanno bersagliato la royal family con recriminazioni e accuse martellanti, mentre il Palazzo si è limitato alla difesa e la regina Elisabetta ha tentato di chiudere un occhio, anzi, tutti e due. Adesso è venuto il momento dell’attacco reale. Una risposta in puro stile Windsor. Silenziosa, gelida, indifferente.

La vendetta della Regina

Lo scorso 19 maggio, infatti, i duchi di Sussex hanno festeggiato il loro terzo anniversario di matrimonio, ma Buckingham Palace se ne è “dimenticata”. Sui profili social dei Windsor non c’è traccia di auguri, neanche uno straccio di foto che ricordi il tanto chiacchierato royal wedding. Il nulla assoluto, come se le nozze non fossero mai avvenute. O meglio, come se non riguardassero la famiglia reale e non fossero più un argomento di cui vale la pena parlare.

Tutta l’attenzione, invece, si è focalizzata sull’annuncio della prima gravidanza della principessa Beatrice, figlia del duca di York. La mattina del 19 maggio 2021, come da tradizione, Il Palazzo ha dato la lieta notizia: “Sua Altezza Reale la principessa Beatrice ed Edoardo Mapelli Mozzi sono lieti di annunciare che aspettano un figlio per il prossimo autunno. La Regina è stata informata ed entrambe le famiglie sono deliziate dalla notizia” .

L’annuncio è impreziosito da una bella foto che ritrae i futuri genitori nel giorno del loro matrimonio, il 17 luglio 2020. Ricorderete che, nonostante l’evento fosse di notevole rilievo, mantenne un basso profilo a causa della pandemia (c’erano solo 20 invitati). Fu comunque un giorno speciale, caratterizzato da un’aura di romanticismo irripetibile, forse dovuta proprio all’assenza dell’usuale pompa magna. I tabloid hanno dato molto spazio alla notizia, sottolineando che la principessa Beatrice diventerà madre nello stesso anno della sorella (Eugenia, infatti, ha partorito il piccolo August Philip Hawke Brooksbank lo scorso 9 febbraio). La nuova gravidanza, inoltre, porterà alla regina Elisabetta il dodicesimo bisnipote.

I Sussex? Un lontano ricordo

E Harry e Meghan? Dimenticati, dicevamo. La royal family ha voluto rimarcare, qualora ve ne fosse ancora bisogno, la distanza tra la Casa reale e i duchi ribelli. Un modo per dire che non sono più parte della famiglia, non rappresentano più la Corona, sono diventati “altro” rispetto ai Windsor che, compatti, fronteggiano con una vendetta silenziosa i loro assalti. Del resto cosa poteva aspettarsi il principe Harry dopo aver definito la sua vita a corte “un misto tra il Truman Show e lo zoo” ? Senza contare che i Sussex hanno spesso oscurato, con discutibile tempismo, i momenti importanti della royal family, in particolare della principessa Eugenia, annunciando i loro lieti eventi.

Per esempio due giorni dopo il matrimonio della principessa Eugenia, avvenuto il 12 ottobre 2018, Harry e Meghan annunciarono di aspettare Archie. Come era prevedibile le luci della ribalta si spostarono dal royal wedding alla gravidanza, mettendo in ombra Eugenia. Come dimenticare, poi, che i Sussex annunciarono la loro uscita di scena dalla royal family l’8 gennaio 2020, esattamente 24 ore prima del compleanno di Kate Middleton. L’intervista a Oprah Winfrey venne rilasciata nell’ultimo periodo di vita del principe Filippo, proprio durante la malattia e il ricovero.

Sembra chiaro che la regina Elisabetta voglia tagliare fuori Harry e Meghan definitivamente. Ma non è la sola. Nel filmato pubblicato dal principe Carlo per promuovere l'iniziativa "Treebilee" (piantare milioni di alberi in tutta la Gran Bretagna), legata al del Giubileo di Platino della sovrana, nel 2022, il Daily Mail ha notato qualcosa di molto strano. Nel video, girato nello studio privato dell'erede al trono, compare, sullo sfondo, una foto che lo ritrae insieme alla Regina, William e George. Sono spariti gli scatti dei Sussex presenti, invece, nei filmati precedenti. Un gesto, quello di Carlo, che dice molto più di tante parole.

La Firm vuole andare avanti e, in fondo, ha ben altro a cui pensare: il tour di Carlo e Camilla nell’Irlanda del Nord, i progetti dei Cambridge, l’annuncio via social dell’avvenuta vaccinazione del principe William con tanto di fotografia e, naturalmente, la gravidanza di Beatrice. Una notizia, quest’ultima, che arriva dopo il lutto per la morte del duca di Edimburgo e un anno molto triste per i reali inglesi. Per Harry e Meghan non c’è più posto in famiglia.