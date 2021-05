Fughe da Palazzo: "La Regina non sopporta più Harry e Meghan"

La regina Elisabetta avrebbe perso la pazienza. Non ne può più di Harry e Meghan, almeno secondo i giornali. Sarebbe stanca delle loro accuse, delle provocazioni e non più disposta a tollerare che la Corona venga infangata. I Sussex non potevano aspettarsi nulla di diverso.

Attacchi continui

L’intervista rilasciata a Oprah Winfrey non è ancora un capitolo chiuso. L’immagine dei Windsor ne è uscita malconcia, ma hanno avuto la peggio i duchi, i quali si sono giocati la popolarità in un’ora e mezza di invettive finora non dimostrate con prove incontrovertibili. Sua Maestà, però, ha scelto la via della tolleranza, sperando che il nipote non ripetesse lo stesso errore. Invece, purtroppo, sono arrivate le tremende dichiarazioni del podcast di Dax Shepard, in cui Harry, a sorpresa, si è scagliato di nuovo contro la sua famiglia, i genitori, perfino i nonni.

In un passaggio della sua intervista ha confessato: “La mia vita era un misto tra il Truman Show e lo zoo” . Non contento ha puntualizzato: “Me ne sono andato in America per rompere un ciclo genetico di dolore e sofferenza. Non voglio fare ai miei figli ciò che i miei genitori hanno fatto a me” . La questione genetica di cui ha parlato Harry ha lasciato stupefatti pubblico e osservatori.

Il duca ha spiegato: “Non penso che dovremmo puntare il dito contro nessuno o dare colpe, ma certamente, in materia di fare i genitori, io ho sofferto certe forme di dolore a causa della sofferenza che forse hanno patito mio padre o i miei genitori. Voglio essere sicuro di poter spezzare questo ciclo, in sostanza per avere la certezza di non passarlo a mia voglia ai miei figli” . Tutte queste affermazioni avrebbero fatto inorridire la regina Elisabetta che, in un certo senso, non riuscirebbe più a riconoscere il principe Harry.

Bufera su Harry

Un altro passo falso sarebbe stata l’infausta opinione sul Primo Emendamento della Costituzione americana (quello sulle libertà principali che recita così: “Il Congresso non farà alcuna legge che imponga una religione o ne proibisca il libero esercizio; o che limiti la libertà di parola o di stampa; o il diritto del popolo di riunirsi pacificamente e di presentare una petizione al governo per chiedere una riparazione alle proprie lamentele” ). I cittadini Usa si sono infuriati ed è divampata una polemica inarrestabile sui social.

Infatti il duca di Sussex, parlando a ruota libera (forse un po’ troppo libera), ha incautamente dichiarato: “Avrei molto da ridire sul Primo Emendamento secondo me è un'assurdità. Ma non voglio proseguire su questo argomento perché è enorme e non riesco ancora a capirlo, sono qui da troppo poco tempo” . Di solito le libertà principali sono un tema comprensibile a tutti, ma il principe, a quanto pare, avrebbe qualche riserva. Peccato che non si sia spiegato meglio, dando adito a troppi dubbi che un utente di Twitter ha riassunto così: “Ci stai dicendo di essere sconcertato all’idea che le persone abbiano il diritto di esprimere la propria opinione senza paura di essere arrestate?” . La domanda è lecita.

La reazione della regina Elisabetta

Deve esserselo chiesto anche Sua Maestà, soprattutto in considerazione del fatto che Harry rimane un Windsor e, come tale, ogni sua parola ha un peso diplomatico. Quali conseguenze avrà sul principe tutto lo scompiglio che lui stesso ha creato con le sue interviste? E sulla famiglia reale? A quest’ultima domandatenta di rispondere l’esperta Daniela Elser sul New Zealand Herald: “Per quanto ancora la royal family può resistere a questi ripetuti attacchi prima che causino danni irreparabili, se non lo hanno già fatto? Il Palazzo, sebbene maltrattato e colpito, può aver superato gli ultimi mesi rimanendo intatto, ma una campagna prolungata è una prospettiva spaventosa” “.