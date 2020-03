Riavvicinamento in corso tra Eleonora Rocchini e Oscar Branzani?

Una serie di indizi social fanno pensare che tra Eleonora Rocchini ed Oscar Branzani non sia ancora tutto perduto: dopo la rottura con tanto di accuse social, tra gli ex di Uomini e Donne ci potrebbe essere un riavvicinamento.

Come notato da alcuni fan, la ex corteggiatrice e l’ex tronista di Uomini e Donne potrebbero essersi scambiati frasi e parole sui social che farebbero pensare ad una riappacificazione. Eppure, i rapporti tra loro si erano conclusi in maniera molto burrascosa e con la denuncia, da parte della sorella di Branzani, di una storia segreta tra Eleonora e l’ex fidanzato Nunzio. Dalila Branzani, infatti, aveva raccontato di aver scoperto di questo doppio tradimento dopo il brutto incidente in cui rimase coinvolta insieme alla Rocchini, parlando anche di uno scontro – fisico e verbale – avvenuto tra lei e la ex cognata in un locale napoletano.

A distanza di mesi da quelle infuocate liti social, Oscar ed Eleonora hanno seminato una serie di indizi che hanno insospettito il web. Mentre lei, qualche giorno fa, pubblicava la canzone “Fiori di Chernobyl” dedicandola a tutti, lui invitava coloro che lo seguono ad ascoltare lo stesso brano raccontando che gli fosse stato dedicato proprio da qualcuno la cui identità, ovviamente, è rimasta segreta.

Infine, qualche ora fa, Branzani si è divertito a fare una diretta Instagram mostrandosi con un cappellino da basket, lo stesso indossato dalla Rocchini qualche minuto dopo. “ Bello quel cappellino !”, ha commentato lei sui social riferendosi, evidentemente, proprio al berretto indossato dall’ex fidanzato. Sono bastati questi due messaggi in codice, quindi, a far vociferare la rete e far scoppiare il gossip su un presunto ritorno di fiamma.

Sarà così o, semplicemente, Eleonora e Oscar sono riusciti a deporre, una volta per tutte, l’ascia di guerra per rimanere in buoni rapporti in memoria del grande sentimento che hanno condiviso? Dopo quanto successo nelle ultime ore, il popolo della rete li terrà sotto controllo per andare alla ricerca di nuovi indizi utili a confermare o smentire definitivamente la reunion.