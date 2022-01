"Non ti rivolgere così a me": scoppia la rissa a Uomini e donne

Il ritorno di Uomini e donne sul piccolo schermo dopo la pausa natalizia è nel segno della rissa. L'ennesima che si è scatenata all'interno dello studio di Cinecittà. A scontrarsi questa volta sono stati Armando e Teresanna con quest'ultima che - stufa dell'atteggiamento irriverente dell'uomo nei confronti delle sue corteggiatrici - si è scagliata contro di lui.

A innescare la miccia dello scontro è stata la frequentazione che Armando Incarnato sta portando avanti con Gloria. La coppia è uscita insieme e al termine di una delle serate trascorse da soli ci sarebbe stata una situazione intima. Mentre Gloria ha glissato sul bacio avvenuto tra loro, Armando ha voluto parlarne in studio e gli animi si sono infiammati: " Tra noi c'è stato un avvicinamento e non mi piace che non lo hai raccontato", ha inveito Incarnato contro Gloria, mentre lei cercava di giustificarsi: "Sì ci siamo avvicinati, vuoi che dica che ci siamo baciati? ".

Il cavaliere non ha mollato la presa e ha proseguito: " Sto cercando le parole adatte per non essere volgare, né scostumato né offensivo nei confronti di una donna. Diciamo che c'è stata un'intimità fatta di carezze ". L'insistenza di Armando nel volere per forza raccontare quanto avvenuto con la donna ha però scatenato la rabbia di Teresanna Pugliese. Vedendo il volto stupito dell'ospite, Maria De Filippi le ha dato la parola e l'influencer non ha nascosto la sua antipatia: " E niente, Armando a me non me piace proprio ".

Teresanna ha provato a dire la sua sulla frequentazione tra Incarnato e Gloria, ma Armando non l'ha lasciata parlare: " Vicin'o scustumat ce vo' o screanzat! Tu sei di Napoli dovresti capire, io non posso stare tre settimane qua dentro a fa' silenzio ". E i toni si sono subito accesi ed è esplosa la rissa: " Stai toccando a un livello bassissimo con una donna. Non era necessario andare nei dettagli, non puoi neanche giudicare lei ". Il botta e risposta tra l'opinionista e il cavaliere napoletano è proseguito serrato sotto lo sguardo attonito dei presenti: " Io non sono entrato nei dettagli. Lei però non può prendermi per il culo. Per favore, Teresà iha! ".