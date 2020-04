Rocco Siffredi sugli effetti della quarantena: "Come i 15 giorni a L'isola, non schiaccio chiodo"

Dopo aver animato il gioco de L'isola dei famosi 12 (vinta nel 2017 da Raz Degan, ndr) partecipandovi in qualità di super-ospite, Rocco Siffredi è tornato al centro del gossip. Questo per via di alcune dichiarazioni sulla sua sofferta inattività sul set, in occasione di una nuova intervista concessa a Roberto Alessi, per Libero quotidiano. Incalzato dalle domande, in particolare, l'attore hard abruzzese ha rivelato che sta trascorrendo la quarantena nella sua magione in Ungheria, con la moglie Rosy e i loro due figli.

E, dalle dichiarazioni rilasciate nel corso dell'ultimo intervento, trapelerebbe che l'attore senta molta nostalgia del suo amato set. "Non ci sono molto abituato" , ha, infatti, dichiarato, alludendo allo stop della sua attività di attore hard provocato dall'emergenza globale Covid-19. E ha, poi, paragonato l'attuale condizione che vive nel suo autoisolamento domiciliare -ai tempi dell'emergenza coronavirus- a quella vissuta alla dodicesima edizione del noto reality honduregno, senza lesinare allusioni sessuali: "Mi era capitato solo un’altra volta, quando sono andato all’Isola dei Famosi. E per 15 giorni non ho schiacciato chiodo. Mai stato così".

Allo stato attuale, vive con la sua famiglia a Budapest, in Ungheria. Paese in cui gira i suoi film pornografici e dove è situata la sua Accademia per aspiranti attori porno. L'attore è sposato dal 1993 con l'ex collega Rosy Caracciolo, al secolo Rózsa Tassi. E per la seconda volta nella sua vita -dopo la sua permanenza a L'isola dei famosi- ora, può dedicare anima e corpo soltanto alla moglie.

L'attore era stato a lungo al centro dell'attenzione mediatica -nel corso della dodicesima edizione de L'isola- per aver rivelato alla naufraga Malena una confidenza intimista di Degan sulla sua vita sessuale. “Lui è spirituale, me l’ha detto -aveva riferito all'isolana, sul conto di Raz-. Mi ha detto che da quando ha 30 anni è solo spirituale. Oggi me l’ha detto. Mi ha detto: ‘Così come tu vuoi far sesso con tante donne, film, e così via, io ho tutto attraverso lo spirito'. In un certo senso mi ha detto che, sì, ha avuto la sua storia con Paola Barale, una storia bellissima. Lei è e sarà per sempre l’amore della sua vita, però lui adesso è spirituale''.

Prosegue invece a gonfie vele l'attività di youtuber di Siffredi. Che in un video pubblicato recentemente sul suo account Youtube, ha voluto dispensare consigli ai suoi fan su come raggiungere il piacere nel corso dei giorni della quarantena, messa in atto nei Paesi colpiti dal Covid-19 come misura preventiva per fronteggiare la pandemia. Un filmato, quello dell'attore hard, che ha ottenuto oltre 200mila visualizzazioni e una moltitudine di commenti, in poco tempo.