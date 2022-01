Sanremo, c'è il primo positivo: è il cantante Aka 7even

Il grande carrozzone di Sanremo deve ancora partire ma nel gruppo cantanti è spuntato già il primo positivo. Si tratta di Aka 7even, giovanissimo idolo salito alla ribalta dopo la sua partcipazione ad Amici di Maria De Filippi durante la scorsa edizione. Il cantante è uno dei partecipanti alla gara canora ed è stato lui stesso a comunicare la sua positività al tampone molecolare. Intanto in Riviera si definiscono i dettagli per il protocollo di sicurezza che dovranno rispettare cantanti, entourage e personale di servizio, ma anche le regole in caso di positività.

" Ciao a tutti, Volevo comunicarvi che a seguito di un tampone molecolare sono risultato positivo al Covid-19. Fortunatamente sto bene, non ho sintomi e altrettanto chi mi sta vicino. Abbiate cura di voi stessi e restate in guardia, Vi abbraccio forte! A presto, Aka ", si legge nel profilo Twitter del cantante Aka 7even, nome d'arte di Luca Marzano.

In questi giorni i cantanti sono impegnati nelle prove con l'orchestra, quindi il cantante sarà costretto a saltare gli appuntamenti preliminari in vista dell'esibizione sul palco dell'Ariston nei giorni della kermesse. Se l'infezione segue un decorso regolare, però, il cantante dovrebbe regolarmente esibirsi in diretta nei giorni del Festival. Lo scorso anno, invece, a essere colpito dal Covid fu il cantante Irama che, invece, venne contagiato a ridosso della partenza della kermesse.

La discussione fu accesa, perché se da un lato c'era chi proponeva l'esclusione del cantante, dall'altra si tentava di trovare un'escamotage per non impedirgli di partecipare. La soluzione fu trovata proponendo al pubblico a casa l'esibizione registrata dal cantante durante le prove generali del Festival nei giorni precedenti. Ovviamente, Irama non ha vinto l'edizione ed è stato il primo concorrente a partecipare con un'esibizione registrata, ma in tempo di Covid sono tante le novità che l'organizzazione è stata costretta a introdurre.

La macchina organizzativa non ha apportato grandi cambiamenti ai protocolli di sicurezza rispetto a quelli dello scorso anno. Ai cantanti, oltre al Green pass, verrà chiesto un tampone ogni 48 ore. L'unica differenza rispetto allo scorso anno riguarda la presenza del pubblico che, nell'edizione 2022, dovrebbe essere presente all'interno del teatro Ariston. Ancora non è chiaro se anche in questo caso verrà richiesto un tampone oltre all'esibizione del super Green pass. Intanto in città si stanno iniziando a montare i tendoni per l'effettuazione dei test in vari punti strategici.