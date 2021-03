"Ci sono 2 positivi nello staff". Irama a un passo dal ritiro?

Alla fine l'esito negativo del tampone molecolare, a cui Irama si è sottoposto nella tarda serata di lunedì 1 marzo, potrebbe non essere servito. L'artista deve ritirarsi dal festival di Sanremo. Un secondo componente del suo staff, infatti, è risultato positivo al Covid-19 dopo l'esame molecolare. Secondo il rigido regolamento voluto e approvato dal Cts in materia di emergenza sanitaria, il cantante deve sottoporsi a una quarantena di almeno 10 giorni, che lo esclude di fatto dalla gara. Non sono escluse però sorprese dell'ultima ora, visto che Amadeus si è opposto al ritiro del cantante, suggerendo un'alternativa per l'esibizione che sarebbe dovuta avvenire questa sera.

Gli organizzatori del Festival sono in attesa che l'Asl di Imperia, competente in ambito territoriale, formalizzi tutti i passaggi del protocollo sanitario. Solo dopo si procederà all'esclusione ufficiale di Irama. Il cantante, nonostante al momento non sia risultato positivo, non può salire sul palco del teatro Ariston per esibirsi dal vivo. La sua performance era prevista per stasera dopo aver ceduto il posto a Noemi nella prima serata, quando ancora era in attesa dell'esito del tampone. Il vicedirettore di Rai1 Claudio Fasulo ha precisato: " Attendiamo comunicazione ufficiale della Asl ma a norma di regolamento Irama dovrebbe ritirarsi perché norma di regolamento e di norme sanitarie, nonostante lui sia risultato negativo anche al molecolare, deve entrare in quarantena e non può tornare ad esibirsi all'Ariston, quindi dovrebbe ritirarsi ".

Anche se la sua eliminazione appare sempre più evidente, Amadeus sta provando in tutti i modi a risolvere la questione, facendo rimanere in gara Irama. Dal vivo l'artista - ex di Amici - non può esibirsi ma una soluzione al problema arriva proprio dal direttore artistico: " Chiederò a tutti i cantanti se sono d'accordo a tenere in gara Irama mandando in onda il video della prova generale. Non c'è un vantaggio o uno vantaggio, perché non c'era il pubblico nella prova generale e non c'è nell'esibizione. Questo permetterebbe ad Irama di essere in una situazione che in altri tempi sarebbe stata impossibile. Ovviamente, devono essere tutti d'accordo ".