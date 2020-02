Sanremo, Taylor Mega si presenta senza reggiseno

Taylor Mega, nome d'arte di Elisa Todesco, è oggi una modella, influencer e imprenditrice italiana di successo. Nonostante venga da una famiglia semplice – i suoi genitori sono infatti allevatori di tacchini, la bella Taylor ha sempre sognato di lavorare nel mondo dello spettacolo.

Bionda, bollente e senza peli sulla lingua, Taylor Mega si è fatta conoscere dal grande pubblico grazie alla partecipazione ad importanti programmi Mediaset tra cui l‘Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip, oltre che per le sue relazioni sentimentali e altri mille diversi motivi. Prima il suo triangolo amoroso lesbico con Giorgia Caldarulo e Erica Piamonte, poi il suo calendario senza veli che nel giro di poco è andato sold out ovunque. Oltre agli scandali di cui è spesso protagonista, Taylor è però famosa per essere vicino ai suoi fan. Essendo stata lei stessa vittima di disturbi alimentari, ha deciso di sfruttare la sua popolarità per aiutare quelle ragazze che come lei in certi periodi non riescono ad accettarsi. Insomma, Taylor Mega condivide proprio tutto con i suoi fan, dagli scatti bollenti fino a questioni più serie.

La verità è pero che, in questo ultime ore, Taylor è al centro del gossip per via di uno scatto condiviso su Instagram, il suo social preferito. Qui infatti conta più di 2 milioni di followers e la cosa non è affatto sorprendente. Taylor pubblica spesso e volentieri foto ad alto contenuto erotico a cui nessuno saprebbe resistere. L’occasione per l’ennesimo scatto bollente è stata la sua partecipazione al Festival di Sanremo dove le donne, oltre alla musica hanno fatto notizia. Pensiamo alla tutina di Elettra Lamborghini, l’abito giallo di Diletta Leotta, il vestito lungo a sottoveste scivolata color platino di Rula Jebreal e molte altre ancora. Che dire? La moda del Festival di Sanremo è in scena, dal 4 al 23 febbraio.

Così, anche Taylor Mega, alla pari delle sue altre colleghe influencer e vip, ha sfoggiato per l’occasione un abito davvero hot. Nelle stories di Instagram si è mostrata con un vestito lungo da sera rosa con uno spacco vertiginoso proprio nel punto giusto per far risaltare le sue gambe sinuose. Ma non finisce qui. L’abito infatti è molto attillato e proprio sul seno spuntano due ‘bottoncini’ molto sexy che ci fanno capire come Taylor non indossi proprio nulla sotto l’abito, lasciando il suo prosperoso décolleté nella più totale libertà.

Insomma, uno scatto da capogiro e che ha lasciato tutti senza fiato. Sexy come sempre, il fascino di Taylor ha lasciato tutti a bocca aperta.

