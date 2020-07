Scintille e lacrime a Temptation Island: "Che c... me ne frega"

L'Italia televisiva è in attesa delle 21.20, quando su Canale5 prenderà il via la nuova edizione di Temptation Island. Le sei coppie sono chiuse nel villaggio in Sardegna da diversi giorni e le dinamiche sembrano essersi ben delineate. Come anticipato dai profili social del programma, diverse coppie hanno già avuto qualche problema per comportamenti non rispettosi da una parte o dall'altra. C'è chi ha scaraventato le sedie, chi ha insultato il proprio partner e chi è scappato piangendo dopo aver visto le clip del villaggio, scene frequenti a Temptation Island.

Antonella Elia pare non abbia apprezzato il comportamento del suo compagno Pietro Delle Piane, tanto da insultarlo con un sonoro " Bastardo ", alla vista del video. Loro sono una delle due coppie vip che partecipa a questa edizione del programma, l'altra è formata da Manila Nazzato e Lorenzo Amoruso. Lei è un'ex Miss Italia, lui un ex calciatore. Si sono conosciuti dopo il naufragio del matrimonio di Manila con un altro ex calciatore. Una storia finita malissimo con la scoperta di un tradimento, in modo rocambolesco, da parte di Manila Nazzaro. L'ex marito della showgirl non solo l'aveva tradita ma, stando al suo racconto, aveva addirittura una seconda famiglia. Con Lorenzo Amoruso, però, Manila Nazzaro ha riscoperto l'amore ed è tornata a fidarsi degli uomini. L'esperienza di Temptation Island per loro è l'occasione necessaria a capire quanto è sicura la loro relazione e quanto possa essere stabile. " Al momento non conviviamo, ma se il nostro amore supera questa prova magari ci proviamo ", hanno dichiarato prima di partire.

Da uno spoiler lanciato dal profilo Instagram di Temptation Island, però, sembra vacillare questa stabilità. " E andiamo! Ma si, ma che cazzo me ne fotte ", urla un divertito Lorenzo Amoruso durante una festa mentre si scatena in un ballo con una tentatrice, che perfettamente immersa nel suo ruolo lo provoca con un perfetto twerk. Il programma non ha svelato la reazione della sua compagna, che probabilmente non sarà entusiasta di queste immagini. Nel profilo Instagram di Temptation Island, invece, è stata svelata la reazione di un'altra protagonista, Sofia. La ragazza è arrivata in Sardegna con Alessandro, con il quale è fidanzata da 4 anni. Sofia ha 30 anni, è divorziata e ha due figli. Alessandro ha 47 anni, è separato e ha due figli.