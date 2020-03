Scontro tra la fidanzata di Licia e la compagna di Sossio. Ursula sbotta: "Cerchi popolarità"

Non solo i concorrenti del Grande Fratello Vip iniziano a soffrire la convivenza forzata, ma anche i compagni dall’esterno manifestano una certa insofferenza schierandosi in fazioni e creando polemiche social che coinvolgono anche i fan dei “vipponi”.

Nelle ultime ore, il marito di Fernanda Lessa si è scagliato duramente contro Sossio Aruta e Antonella Elia, che hanno accusato la modella di aver finto un dolore ai denti per mascherare una crisi di nervi. Dalla parte di Luca Zocchi si è schierata anche Barbara Eboli, compagna di Licia Nunez, che non ha avuto parole dolci nei confronti dell’ex volto di Non è la Rai e dell’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne.

Con una Instagram story, infatti, la Eboli ha criticato aspramente l’atteggiamento dei due. “ Ma la cattiveria di Antonella Elia e di Paola Di Benedetto? Accompagnate da quell’inetto insulso di Sossio Aruta ritenendosi divertenti – ha commentato la compagna della Nunez - . Con tutto quello che accade vorremmo vedere leggerezza e non cattiveria, serpi ”.

Infine, Barbara ha chiamato in causa Ursula Bennardo scatenando, così, la reazione furiosa della ex dama di Uomini e Donne. “ Perché non te lo vieni a riprendere? Cafone e cattivo ”, ha scritto la Eboli riferendosi ad Aruta e pungendo, così, la compagna di quest’ultimo che non ha esitato ad apparire sui social per esprimersi in merito agli attacchi feroci che molti compagni o mariti dei concorrenti del reality show stanno rivolgendo al suo uomo.