Il marito di Fernanda Lessa furioso: "Sossio un troglodita, la Elia e Paola due vipere"

Nella giornata di ieri, Fernanda Lessa ha avuto un dolore ai denti che l’ha portata ad avere atteggiamenti nervosi con gli altri coinquilini. Il problema della modella, però, non è stato ben compreso da Sossio Aruta, che l’ha descritta come una vipera accusandola di essersi provocata da sola il dolore.

Puntualmente, il marito della Lessa è intervenuto sui social scagliandosi duramene contro il campano e Antonella Elia, rea di aver sostenuto le tesi di Sossio. Mostrando sui social quanto accaduto nella notte all’interno della casa del Grande Fratello Vip, quindi, Luca Zocchi ha condiviso le immagini in cui i due inquilini prendevano palesemente in giro la moglie.

“ La vipera velenosa non avete visto cosa faceva? Si dava le botte qua” , dice Sossio agli altri concorrenti facendo riferimento a Fernanda Lessa. “ L'ho visto e sono cose inaccettabili – gli ha fatto eco Antonella Elia - . Quando c'è stato il litigio Fernanda ha avuto una delle sue crisi poi è tornata e ha detto 'Preghiamo'. Io ho detto: 'No, aspettiamo che esca Sossio dal confessionale e preghiamo tutti insieme'. E lei se n'è andata proprio infuriata, poi quando l'abbiamo richiamata non è voluta venire ”.

Secondo Sossio e Antonella, dunque, quello di Fernanda non è stato un dolore di denti ma una vera e propria crisi di nervi. Messo a conoscenza di quanto successo alle spalle della moglie, però, Luca Zocchi ha sbottato sui social lanciando pensanti offese nei confronti di Aruta e della Elia.