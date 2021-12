"Quella scritta...": e ora i fan sognano un riavvicinamento tra Belen e De Martino

La situazione sentimentale di Belen Rodriguez è avvolta dal mistero. La showgirl argentina ha recentemente confermato di aver avuto una crisi col padre di sua figlia, Antonino Spinalbese, ma di averla superata. I due sono stati fotografati insieme al parco insieme alla piccola Luna Marì ma nei loro profili social le foto insieme latitano da settimane. Ai raduni familiari l'ex parrucchiere è stato il grande assente e non ci sono indizi che lasciano intendere un loro riavvicinamento concreto. Invece, i fan hanno notato un dettaglio non trascurabile che potrebbe indicare un timido tentativo di contatto con Stefano De Martino, ex marito e padre di Santiago.

Tutto nasce dalle storie di Elisabetta Franchi, la stilista che qualche giorno fa ha ricevuto in dono da Belen un pacco natalizio con alcuni capi della nuova collezione di abbigliamento dell'argentina. Al di là del contenuto dei pacchi, in questa sede irrilevante, ad attirare l'attenzione dei detective del web è stato il packaging delle confezioni. Infatti, all'interno della scatola, la showgirl ha inserito un biglietto su cui è stato stampato un testo che i fan della ex coppia Rodriguez-De Martino conoscono molto bene. Si tratta di una benedizione che viene attribuita a San Patrizio e che è dedicata ai viaggiatori. Ebbene, chi segue l'ex marito di Belen sui social sa perfettamente che il ragazzo ha un tatuaggio piuttosto evidente sulla coscia. Ebbene, quel tatuaggio riporta proprio quel testo, che De Martino decise di incidere per sempre sulla sua pelle in onore di quella che a quel tempo era la sua compagna di vita.

La versione tatuata sulla gamba di Stefano De Martino è quella in spagnolo, mentre Belen Rodriguez per il packaging dei suoi prodotti ha scelto la traduzione italiana. " Possa la strada alzarsi per venirti incontro, possa il vento essere sempre alle tue spalle, possa il sole splendere caldo sul tuo viso, e la pioggia cadere leggera sui tuoi campi. E finché non ci incontreremo di nuovo, possa Dio proteggerti nel palmo della sua mano ", recita la benedizione attribuita a San Patrizio.

In pochi credono si tratti di una coincidenza. Belen avrebbe potuto scegliere qualunque altro testo, la possibilità non manca sicuramente, eppure ne ha scelto una che la lega al suo ex marito. Il tutto in un periodo in cui si susseguono le voci di una crisi con Antonino Spinalbese. Qualcuno già sogna un terzo riavvicinamento tra i due, che al momento però non rilasciano commenti in merito. Sarà di nuovo amore?