"Belen non vuole più vederlo": già finita con Antonino?

Tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbanese si è già spezzato l'idillio? Queste sono le voci che si rincorrono sul web, che riprendono un'indiscrezione lanciata da Alessandro Rosica e Biagio D'Anelli. Da qualche settimana i due non pubblicano più foto insieme e sembrano finite le dichiarazioni d'amore spassionate tramite social. Un elemento che da tempo ha messo in allarme i fan, che hanno spesso chiesto all'argentina e al parrucchiere di smentire le indiscrezioni. Nessuno dei due, però, ha voluto commentare, lasciando che il gossip crescesse e si alimentasse.

Antonino e Belen sono diventati da poco genitori della piccola Luna Marì, nata lo scorso luglio a Padova. Belen in varie interviste ha più volte dichiarato che a legarla ad Antonino è un amore profondo e vero. Certo, la loro storia ha bruciato tutte le tappe: in appena un anno i due si sono conosciuti e hanno avuto una figlia, ma esistono amori talmente travolgenti da palesarsi subito come "giusti". Che poi, amore è finché amore dura. La passione e il feeling tra Antonino e Belen probabilmente sono stati fortissimi fin da subito e allora non hanno voluto aspettare per costruire una famiglia, visto che Belen anche in passato aveva spesso dichiarato di volere un altro figlio. Il piccolo Santiago De Martino, ormai un ometto, ha mostrato subito grande felicità per l'arrivo della sorellina e nessuno può giudicare le scelte di vita di due persone.

Stando alle indiscrezioni degli ultimi giorni, la " crisi nera " tra Belen e Antonino sarebbe nata subito dopo la nascita di Luna Marì. Eppure per i primi tempi entrambi si sono dichiarati ancora più innamorati e affiatati. Solo poche settimane fa, per esempio, l'argentina si è presentata ai microfoni di Verissimo e niente lasciava intendere una possibilità di crisi. " Abbiamo festeggiato un anno insieme. È una persona speciale. A volte litighiamo, ha un carattere forte. Vorrebbe comandare, ma con me è dura. Poi è un po' più piccolo di me e alcune volte cose che per lui sono un problema, per me sono un po' tonte ", diceva l'argentina.

Poi quella frase che, letta oggi, fa tutto un altro effetto: " Staremo insieme per sempre ". E anche lo scorso 10 ottobre, lui scriveva a Belen: " Sei parte di me ". Quello che è successo poi, non è dato saperlo, almeno non ufficialmente. " I vicini riportano litigate da più di due settimane ", scrive Deianira Marzano che, con sicurezza, afferma anche che " Belen non vuole vedere Antonio neanche col binocolo ".

Che il "per sempre" di Belen e Antonino sia già finito? Solo il tempo darà le risposte a questa domanda che si fanno i tanti fan della coppia ma, d'altronde, anche il "per sempre" con Stefano De Martino non è stato poi così duraturo per l'argentina.