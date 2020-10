"Sono bello? Non me ne accorgo neanche". E ora Can Yaman si mette a nudo

Per il pubblico italiano, soprattutto quello femminile, Can Yaman è una vera star. Bello come pochi e affabile come un modello, è diventato celebre grazie alla soap-opera turca Daydream in onda su Canale 5. Ora il settimanale diretto da Alfonso Signorini celebra, in ogni sua forma, tutte le qualità di Can Yaman in un’intervista in cui si discute di lavoro, prospettive per il futuro e dove, ovviamente, si apre una lunga parentesi sul suo status di sex symbol.

"Ho studiato giurisprudenza e ho anche esercitato per qualche tempo nei tribunali per seguire le orme di mio padre e perché ho sempre avuto un forte senso di giustizia – esordisce l’attore -. I miei genitori non avevano tante possibilità e io mi sono impegnato tantissimo, cercando di ottenere sempre borse di studio – aggiunge -. Abbiamo attraversato alti e bassi, ma mi hanno sempre trasmesso valori importanti, che è quello che conta. Poi, però, ho scelto di seguire la mia vera passione: la recitazione", afferma.

E Can Yaman così commenta il suo successo: "Per me è inspiegabile, i miei fan sono la mia gioia anche perché non mi seguono solo perché sono famoso, ma anche perché hanno capito che c'è qualcosa in più”. E sul fatto di essere amato anche e soprattutto per la sua bellezza, rivela: “Bello? Io? Non me ne accorgo neanche, e sono molto felice che anche gli altri vedono qualcosa oltre la bellezza".

Per l’occasione, nel numero di Chi disponibile dal 14 ottobre, Can Yaman viene immortalato in un servizio fotografo molto hot e seducente. Fisico in bella mostra, capelli corti, barba perfetta e sguardo da vero divo. "Vi svelo tutti i miei segreti", e questo sarà il leitmotiv dell’intervista. Di appena 30 anni, è nato a Sadiye, in Turchia. Ha trovato quasi subito il successo come attore, prima in Bitter Sweet (ma non era il protagonista) e poi in Daydream, due soap-opere entrambe trasmesse su Canale 5. Quello di Can Divit è stato il suo ruolo più amato, tanto che un’azienda turca ha voluto Can Yaman come testimonial di una linea di abbigliamento. Diverse volte è stato intervistato da Barbara D’Urso in uno dei suoi programmi, e ha rivelato che oltre alla tv sogna il grande schermo. Magari un film di Ozpetek.