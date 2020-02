Il segreto beauty della De Lellis: "Bere acqua calda"

Giulia De Lellis è una di quelle che ce l’ha fatta. Oggi, infatti, è una delle influencer più seguite sui social. Solo su Instagram vanta più di quattro milioni e mezzo di followers. In particolare, i suoi tutorial dedicati al make-up e alla bellezza sono sempre seguitissimi e ogni video ottiene milioni di visualizzazioni oltre a un’infinità di likes e commenti.

Così, anche per Giulia De Lellis la prova costume è quasi alle porte e si prepara quindi al meglio per apparire in bikini con un fisico super smagliante. Tra le varie stories che ogni giorno pubblica sulla sua pagina Instagram ufficiale, non manca mai di dispensare consigli di bellezza alle tante ragazze che la seguono e che vogliono conoscere i segreti che la rendono sempre così perfetta.

Ad esempio, nei giorni scorsi la De Lellis aveva mostrato sulla sua pagina Instagram una sua giornata tipo in palestra mentre era intenta ad eseguire tre esercizi mirati per addominali e glutei, ognuno per lavorare su un punto specifico. Un allenamento svolto con l'aiuto di un personal trainer, ma non uno qualunque. Si tratta di Giorgio Merlino, uno dei fitness influencer più famosi d’Italia che in passato si è occupato anche dei muscoli di Fedez e della sua invidiabile forma fisica. "Con Giulia, come in generale, cerco di costruire un allenamento il più completo possibile: 50 minuti circa di lavoro sia aerobico (cardio) che anaerobico (pesi), molto corpo libero e ovviamente amo gli elastici" , racconta ai fan che gli domandano che tipo di esercizi faccia fare all’ex gieffina. Ma non è tutto.

Giulia De Lellis ama prendersi cura del suo corpo, anche fuori dalle intense sessioni di fitness. Per lei, infatti, la scelta di prendersi cura di sé inizia dalla mattina. Proprio oggi, ha svelato uno dei tanti rimedi naturali che la aiutano a purificare l'organismo e a sentirsi in forma. Così, in una delle sue Instagram Stories, la vediamo con una tazza d'acqua calda fumante. Il video è accompagnato da questa frase: "Bere acqua calda prima, durante e dopo i pasti mi fa sentire bene" . Insomma, a quanto pare anche la De Lellis si affida a questo famoso rimedio della nonna. Secondo alcuni convinzioni popolari, infatti, bere acqua calda sembrerebbe una fonte di benefici unica e soprattutto economica. Fa perdere peso, aiuta a digerire, libera il corpo dalle tossine e dalla stitichezza, calma il sistema nervoso e riduce lo stress, è un toccasana contro raffreddore e tosse, ma soprattutto idrata e favorisce il bilancio idrico.

Insomma, l'acqua è la prima medicina per il corpo e la De Lellis lo sa bene.

