Selena Gomez: "Sono bipolare"

A Selena Gomez è stato diagnosticato un disturbo bipolare. Ad ammetterlo è stata la stessa cantante in diretta live su Instagram con la sua amica Miley Cyrus. Come riporta Page Six, la popstar 27enne è apparsa come ospite dello show " Bright Minded " che Miley tiene sulla piattaforma social, invitando ogni volta una persona diversa per discutere dei più disparati argomenti. E ieri il tema era la salute mentale e l’ansia in questi tempi di pandemia. Selena Gomez non ha saputo dare consigli in proposito perché ha ammesso di soffrire di un disturbo mentale che in generale le impedisce di tenere a bada i suoi sentimenti e le sue emozioni, passando da un eccesso all’altro, dall’euforia alla depressione più nera, con l'ansia sua costante compagna di vita.

" Cosa vuoi che dica? Io sono bipolare, quindi... " ha detto la Gomez, ammettendo per la prima volta di essere affetta da questo disturbo borderline della personalità. A diagnosticarglielo sono stati gli psichiatri del McLean Hospital di Belmont, nel Massachusetts, che ha definito " una delle migliori strutture per la salute mentale negli Stati Uniti ". Ammettendo di fare quella dichiarazione per spingere altri come lei a non aver paura di ammettere di avere lo stesso problema mentale " perché non è lui a definirci come persone ed esistono farmaci e terapie per tenerlo a bada ", Selena Gomez si è impegnata a togliere lo stigma sociale su questa malattia che non è mai al centro di un dibattito, tanto che " chi ne soffre deve nasconderlo agli altri, ma è impossibile perché viene fuori e allontana da te chi ti ama ".

La Gomez non ha però fatto nessun riferimento ad alcuna persona in particolare anche se nei commenti molti fan si sono detti convinti che alludesse al suo ex, Justin Bieber, a cui è stata legata per 8 anni e che non sembra aver ancora dimenticato al punto che il suo ultimo singolo " Lose you to love me " è chiaramente ispirato alla loro turbolente rottura che le ha scatenato una brutta depressione. Selena Gomez ha aggiunto che l’aver scoperto di essere bipolare non l’ha spaventata,ma tranquillizzata. " Aver capito il motivo scatenante di tante mie azioni e reazioni mi ha rimesso in mano il volate della mia vita. Finalmente ho capito cosa provocava i miei sbalzi d’umore e ho smesso di darmi la colpa di tutto, anzi questa diagnosi mi ha assolta da tanti sensi di colpa ".

E ancora: " Sapere di più su me stessa non mi spaventa anche se quello che ho scoperto non è certamente bello, eppure ha portato via ogni paura ", ha detto alla coetanea Cyrus, ricordando un episodio di quando era bambina ed aveva il terrore dei temporali. " Mia madre mi comprò tutta una serie di libri sui temporali e mi disse: 'Più sai sulle tue paure meno ne avrai paura' e funzionò. Ho ancora paura dei temporali ma adesso so cosa li scatena e cosa fare per mettermi al sicuro finché la tempesta passa. Così è per la mia malattia. Sapere aiuta sempre ”, ha concluso la Gomez, mentre la Cyrus le faceva i complimenti per il suo coraggio.

Prima di Selena Gomez ad ammettere in pubblico di soffrire di disturbo bipolare ci sono stati diversi altri vip come Sting, Ben Stiller, Demi Lovato e Catherine Zeta Jones.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?