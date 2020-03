Soleil si commuove: “Mia madre ha sconfitto il cancro due volte”

Tra le protagonista della nuova edizione di Pechino Express insieme alla madre Wendy Kay, Soleil Sorge è apparsa spesso come una ragazza dal cuore di ghiaccio ma, in una delle sue ultime Instagram story, ha confessato un retroscena della sua vita privata che ha commosso.

Prestandosi alle domande dei tanti follower, Soleil, che si è fatta conoscere dal pubblico da casa per la sua partecipazione a Uomini e Donne nei panni di corteggiatrice di Luca Onestini e, poi, per l’esperienza a L’Isola dei famosi dove ha conosciuto il suo ultimo fidanzato (ormai ex), Jeremias Rodriguez, è stata spesso presa di mira per il suo carattere che l’ha portata a farsi vedere come una persona altezzosa e avvezza agli scontri.

Nel confronto social con i fan, però, la Sorge ha scelto di mostrare il suo lato più intimo e privato lasciandosi andare ad una rivelazione riguardante la madre Wendy e la loro esperienza a Pechino Express. A chi le ha domandato quale fosse stato il ricordo più brutto del suo viaggio in Oriente, Soleil ha replicato: “ Il momento più brutto è stato, sicuramente, quando mia madre ha scoperto un nodulo al seno ”.

“ E, dopo aver già sconfitto il cancro due volte, è stato veramente distruttivo – ha commentato ancora la ragazza senza nascondere l’emozione - . Poi, però, per fortuna non è andata così ”. L’esito dei controlli, dunque, ha confermato che Wendy Kay era in perfetta salute. “ Quindi, nonostante fossero stati attimi di paura, in cui mi sono sentita persa – ha aggiunto ancora lei, senza dimenticare di lanciare una piccata frecciatina a Pechino Express e a chi si è occupato del montaggio del programma - , la cosa più brutta resta il fatto di riguardare questa esperienza con tanti ricordi meravigliosi e, invece, vedere che la televisione ha scelto per l’ennesima volta la lite, tutto ciò che fa visibilità, cose negative che portano scompiglio”.

Già in un’altra occasione, Soleil e la madre Wendy avevano lamentato l’immagine che Pechino Express aveva mostrato di loro, descrivendole come le più cattive di questa edizione del programma. Le due se ne erano rammaricate e avevano anche accusato Costantino della Gherardesca di essere stato uno dei fautori di questa immagine sbagliata della coppia. Ancora una volta, dunque, la Sorge ha voluto sottolineare come questa partecipazione televisiva non le abbia reso giustizia, nonostante molti fan la abbiano rivalutata proprio grazie all'adventure game di Rai 2.