Soleil Sorge sbotta contro la madre: "Andrai in casa di cura prima del previsto"

Lo scorso martedì 24 marzo, è stata trasmessa la nuova puntata di Pechino Express, che ha decretato l'eliminazione del binomio Mamma e figlia. Il rinnovato adventure-game di Rai 2, condotto da Costantino Della Gherardesca, quest'anno vede i suoi concorrenti sfidarsi in diverse tappe che toccano Thailandia, Cina e Corea del Sud, registratesi ancor prima dell'insorgenza dalla pandemia di coronavirus, che sta mettendo in ginocchio il mondo intero. Il settimo appuntamento tv del format made in Asia ha visto i suoi protagonisti giungere in una nuova tappa, attraverso il percorso intrapreso da Xijiangyuan, nella regione dello Guangxi, una provincia autonoma, verso la città di Wuzhou (Cina, ndr). Dove, arrivate per penultime, Mamma e figlia, Soleil Sorge e Wendy Kay, non sono state salvate dalle vincitrici della tappa in questione, le Collegiali, il binomio formato da Nicole Rossi e Jennifer Poni, che ha invece preferito salvare il team ritenuto meno temibile, ovvero quello dei Gladiatori, quest'ultimo formato da Max Giusti e Marco Mazzocchi.

La nuova prova fisica per il team Mamma e figlia non è iniziata nel migliore dei modi. Le due sono state protagoniste di diversi litigi tra loro nel corso del gioco asiatico, così come Soleil ha riportato in una recente intervista concessa a Chi e, in particolare, nella settima puntata di Pechino Express l'ex naufraga non è riuscita a contenere la sua agitazione, tanto da attaccare la madre a più riprese. Nel tentativo della coppia di aggiudicarsi un passaggio nel percorso intrapreso, Wendy ha lamentato di non avere con sé la sua giacca. Cosa che ha indispettito molto la Sorge, che a sua volta ha invitato la madre a giocare con spirito combattivo. E, non appena entrate a bordo della prima macchina, Soleil ha sbottato contro la madre, al grido di “andrai in casa di cura molto prima del previsto!”.

Alla ricerca di un secondo passaggio, Soleil ha, poi, chiesto un'informazione ad un passante e la madre l'ha gelata, dicendole che non ce ne fosse bisogno. “Ridicola quando fai così” , ha prontamente ribattuto alla madre, la Sorge. Quest'ultima, alla fine, è riuscita a farsi concedere un secondo passaggio, che ha perso poco dopo, perché la madre si era momentaneamente allontanata da lei. Il che ha fatto infuriare l'ex naufraga, tanto che quest'ultima ha inveito nuovamente contro Wendy: “Sembri una pazza sclerata. Mi continui a trattare di me..a, continui a sclerare. Io non riesco a collaborare quando urli e fai la pazza. Io sto provano a non discutere e continui a sclerare. Sembri una pazza, è una rottura di co…ni questo tuo atteggiamento”. La Kay ha tentato di placare l'animo agitato della figlia, cercando il dialogo con lei, ma Soleil ha continuato ad attaccarla: “Smetti di rompermi i co….ni e fermiamo una macchina. Non mi parlare di nulla di quello che faccio, grazie”. E ancora: “Pace falla prima con te stessa e poi la fai con me. Io non ho voglia di vivere questo. Non dire nulla, quando riesci a parlarmi con amore, tranquilla…”. Ancora una volta, Wendy ha cercato di tranquillizzare la figlia e la modella italo americana ha spiegato alla madre il motivo per cui fosse arrabbiata: “Lo sono, perché vai a sabotare il gioco per te stessa. A 50 anni potresti anche regolarti, no?!?”.