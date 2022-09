"Sono caduta di faccia". Enrica Bonaccorti mostra il volto tumefatto

Il volto tumefatto di Enrica Bonaccorti postato in primo piano sui social ha fatto spaventare molti ma è stata la stessa conduttrice a rassicurare e a sgombrare il campo da illazioni e da supposizioni che avrebbero potuto far montare un caso mediatico. " Realtà truccata! Non mi ha menata nessuno… Sono caduta di faccia e mi sono sbriciolata la spalla ", ha spiegato Enrica Bonaccorti, che tuttavia quello stesso giorno è stata ospite in tv a Pomeriggio 5 senza mostrare alcun segno visibile. Com'è stato possibile?

Ovviamente, il make-up di scena è riuscito a coprire i segni più evidenti della caduta, che si sono manifestati principalmente sul volto, sotto l'occhio dove la conduttrice mostra un evidente livido con rigonfiamento in seguito alla botta. Nulla di grave, fortunatamente, per Enrica Bonaccorti, che con qualche settimana di attenzione, di riposo e di cure potrà tornare alla sua vita normale. La conduttrice non ha spiegato quale sia stata la dinamica dell'incidente, non ha detto al pubblico come abbia fatto a cadere. Tuttavia, proprio a causa dell'infortunio alla spalla, è stata costretta a ricorrere alle cure di un chirurgo, che l'ha operata per sistemare il danno e al quale sono andati i suoi ringraziamenti.

Tanti i messaggi di affetto ricevuti da Enrica Bonaccorti nelle ultime ore a seguito del suo infortunio, anche da parte di personaggi noti del mondo dello spettacolo. Tra i messaggi spunta anche quello di Rita Dalla Chiesa, ora deputata con Forza Italia, ma per tanti anni collega e amica di Enrica Bonaccorti. Solo pochi mesi fa, nell'estate nel 2021, la conduttrice era stata vittima di un altro brutto incidente domestico, che ebbe come conseguenza la frattura del braccio destro. Per un lungo periodo di tempo, Enrica Bonaccorti fu costretta a indossare il gesso ma anche quella volta tutto si risolse per il meglio, restando solamente uno spiacevole ricordo.