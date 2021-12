"Sto combattendo contro un grave male": l'annuncio choc di Gigi D'Agostino

" Sto combattendo contro un grave male ". L'annuncio choc è arrivato nelle scorse ore tramite un breve messaggio pubblicato sui social. Dirompente come uno dei suoi tanti tormentoni musicali, ma stavolta doloroso. Difficile da accettare. Così, il dj e producer Gigi D'Agostino ha comunicato ai suoi fan di essere affetto da una severa malattia che lo sta debilitando. Lo ha fatto oggi, dopo mesi di silenzio, tramite un post pubblicato proprio nel giorno del suo 54esimo compleanno.

" Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo. È un dolore costante... non mi dà pace... ", ha scritto l'artista torinese, considerato uno dei maestri della dance in Italia. " La sofferenza mi consuma, mi ha reso molto debole ma continuo a lottare... Spero di trovare un pochino di sollievo ", ha aggiunto il popolare disc jockey, da oltre vent'anni sulla scena musicale con i suoi dischi dall'inconfodibile ritmo. Poi lo struggente ringraziamento ai suoi fan, numerosissimi anche sui social network, che nel giorno del suo compleanno si erano ricordati di lui. " Grazie per tutti i messaggi di auguri che mi state inviando oggi. Mi trasmettono tanta forza... mi scaldano il cuore. Tanto Amore ".

La rivelazione di "Gigi Dag" è arrivata per molti come un fulmine a ciel sereno. Ma alcuni indizi sul fatto che le condizioni di salute dell'artista non fossero ottimali, purtroppo, c'erano stati. Da mesi infatti, il dj non dava notizie di sé, né aveva programmato serate nei locali notturni recentemente riaperti. Già quattro anni fa, D'Agostino aveva annullato due date del suo tour per sottoporsi a una " terapia di alcuni giorni ". Una notizia che aveva fatto impensierire i suoi fan. " Il mio problema questa mattina si è aggravato ", aveva poi fatto sapere in quell'occasione l'autore di brani cult degli anni '90 come "L'amour toujors", "Bla Bla Bla", "The Riddle" e "In my mind". Dei veri e propri riempipista che lo avevano reso un'icona per gli amanti del genere musicale.

L'annuncio odierno ha provocato una valanga di messaggi a sostegno del dj torinese, avvolto dall'abbraccio dei suoi ammiratori nel momento più difficile. Dal collega Giorgio Prezioso all'ex sindaca di Torino, Chiara Appendino, in molti hanno manifestato il loro affetto al "Capitano" della consolle.