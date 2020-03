Sylvie Lubamba accusa Pietro Delle Piane: "Mi ha tirato una sberla, è stato violento"

Il fidanzato di Antonella Elia, Pietro Delle Piane, continua ad essere al centro delle discussioni e, contro di lui, si è scagliata anche Sylvie Lubamba.

Dopo essere stato accusato di aver tradito la Elia con Fiore Argento, Pietro si è prima sottoposto alla macchina della verità, poi è stato a sua volta accusato dall’attrice di aver organizzato un finto gossip per far parlare di sé in un periodo in cui la sua fidanzata è molto in vista. Tornato ospite di Live!, Delle Piane ha dovuto fare i conti con le accuse della Lubamba, che ha parlato di un altro scoop organizzato ad arte dall’uomo qualche anno fa.

“ Ho avuto una storia con lui, risale a 14 anni fa. Ci siamo conosciuti in Sardegna, a Portocervo, ci presentò un amico che abbiamo in comune e me lo presentò come Pietro Delle Piane – ha iniziato a raccontare la showgirl ai microfoni di Canale 5 - . Mi fecero credere che era un parente di Carlo Delle Piane ”. “ Tengo a precisare che Pietro mi frequentava nel periodo in cui io ero in auge. Lui mi chiese: 'Sai mi sono organizzato con dei miei amici paparazzi, mi piacerebbe fare un finto rubato con te’ - ha sottolineato - . Alla fine ho accettato perché è stato molto insistente ”.

Sylvie, quindi, ha aggiunto che Pietro fu molto infastidito dal fatto che le foto scattate non vennero accolte da nessun giornale. Ma, spinta dalla volontà di aiutarlo a sfondare nel mondo dello spettacolo, decise di portarlo con sé ad una festa. “ Ci hanno fotografati ed uscirono finalmente queste benedette foto – ha continuato a ricordare la Lubamba - . Però lui era scontento, addirittura mi chiese il numero del direttore, perché era uscito come fidanzato di Sylvie Lubamba e non come Pietro Delle Piane ”.

La showgirl, poi, ha continuato a raccontare i suoi rapporti con il fidanzato della Elia e ha svelato i motivi che l’hanno portata ad interrompere la relazione. “ Avevo percepito che mi frequentava solo perché voleva apparire sui giornali – ha iniziato a spiegare - . Un giorno ci siamo confrontati per una banale discussione e lui mi ha tirato una manata. Ma era più che una manata, una sberla... ”. “ C’erano dei momenti in cui era molto violento, sia verbalmente che fisicamente – lo ha accusato Sylvie - . Ci sono stati un paio di episodi di violenza e glieli ho perdonati tutti e due. Non l’ho mai denunciato ”.