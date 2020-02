Fiore Argento smaschera il fidanzato della Elia: "È strano che mi abbia toccato la mano"

Nelle ultime settimane ha tenuto banco il gossip sul presunto tradimento di Pietro Delle Piane, fidanzato di Antonella Elia, con Fiore Argento: i due sono stati paparazzati insieme, ma quest’ultima ci ha tenuto a precisare che tra loro non c’è stato nulla.

Le foto di Pietro e Fiore avevano particolarmente infastidito la Elia, disturbata dal fatto che il compagno avesse deciso di ritrovare la ex proprio mentre lei è rinchiusa al Grande Fratello Vip. Tra i due, poi, c’è stato un confronto che aveva appianato ogni dubbio e durante il quale Delle Piane aveva ribadito di non aver in alcun modo tradito la compagna.

Il gossip, quindi, sembrava essere archiviato ma, sottoposto alla macchina della verità di Live! Non è la d’Urso, Pietro era stato smentito. L’idea di poter essere messo alla gogna lo ha talmente infastidito da scagliarsi contro Barbara d’Urso e, protagonista dell’appuntamento di ieri, 16 febbraio, con il programma in prima serata di Canale 5, ha continuato a ribadire le sue tesi in maniera talmente tanto rabbiosa che la conduttrice si è vista costretta ad interrompere il collegamento con uno dei suoi “salutame a soreta”.

Intanto, Fiore Argento, ospite di Live!, ha avuto modo di raccontare la sua versione dei fatti sull’incontro con Delle Piane. Smentendo qualunque tipo di tradimento ai danni di Antonella Elia, però, la donna ha manifestato alcune perplessità sulla presenza dei paparazzi nei dintorni di casa sua. “ Ci siamo visti e abbiamo mangiato una pizzetta nel baretto sotto casa, ma lui mi ha sempre parlato di Antonella – ha precisato Fiore - . Poi ci siamo abbracciati, ma una cosa che mi è sembrata strana è che mi avesse preso la mano, ma noi non abbiamo un rapporto da mano nella mano ”.

“Forse pecco di ingenuità – ha continuato a spiegare la donna - . Pensavo si sentisse solo, mi ha parlato per tutto il tempo di quanto gli mancava Antonella... ”. Fiore Argento, però, ha manifestato delle perplessità sulla presenza dei paparazzi nella sua zona. “Nel mio quartiere non ho mai visto fotografi, in quel momento eravamo braccati dai paparazzi! Secondo me c’è un’altra verità – ha detto lei - . Io non ho chiamato i paparazzi, io sono riservata. Lui mi disse: ‘Devi dire che li hai chiamati tu, devi avallare la mia tesi dei miei progetti cinematografici’ perché sennò sembra che ho chiamato i paparazzi io'" .