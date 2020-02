Le tensioni al Gf su Adriana Volpe. ​Ecco chi è (davvero) la showgirl

Dall’analisi della scrittura di Adriana Volpe emerge una personalità estroversa e bisognosa di sentirsi centro di interesse, quindi di stabilire delle relazioni basate su emozioni forti (lettere grandi e grafia arruffata). Usa il suo sex-appeal come mezzo di attrazione per sentirsi protagonista, ammirata e forse poter continuare ad avere un posto nel mondo dello spettacolo, cui è per natura portata. Il temperamento sanguigno la rende iperattiva e capace di affrontare una buona mole di lavoro purché questo sia per lei soddisfacente. Oggi più che mai trova nel mondo dello spettacolo una sensazione di appagamento promettente per il suo futuro.

Questo tipo di scrittura, accompagnata da una firma con iniziali grandi, mette in luce uno spirito egocentrico, senso del bello e gusto estetico, doti che lei valorizza anche come personaggio per cui il marito dovrebbe mettere il cuore in pace sapendo che più che volerlo indispettire, ella cerca di vivere fino in fondo la situazione in cui si trova. Dice Alberoni che l’innamoramento è come una malattia adolescenziale ed è facile che dopo gli “…anta“ questa sindrome riaffiori. Penso che non sia semplice, al di là dell’attuale spettacolo, limitare le aspirazioni e le ambizioni di questa donna, alla quale “due cuori e una capanna” è un concetto che le va stretto. Sarebbe bene, anche per evitare il “mal di fegato”, che il marito non guardasse la TV, oppure chiarisca e cerchi di sciogliere gli eventuali dissapori che l’atteggiamento della moglie sta provocando in lui, evitando scatti o ripicche che non risolvono nulla salvo caricare entrambi di aggressività. La grafia dice che ella non molla la gratificazione che può dare il suo mondo vissuto però con intensità e intelligenza.