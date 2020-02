Teresanna Pugliese al Gf vip: "Pronta a smascherare la Volpe"

Lo scorso lunedì 17 febbraio, è stata trasmessa la nuova diretta del Grande fratello vip 4, condotta da Alfonso Signorini su Canale 5, che ha visto tre volti femminili varcare la porta rossa della Casa più spiata d'Italia. Il futuro delle new-entry è, al momento, più che incerto. "Siete ufficialmente entrate a far parte del gioco - ha dichiarato il conduttore, rivolgendosi alle tre nuove gieffine - ma solo più in là vi svelerò quale sarà il vostro futuro" . E come sempre avviene per ogni nuovo ingresso nella Casa, dalla regia del reality sono stati trasmessi i rispettivi filmati di presentazione di ciascuna delle tre new-entry. Parliamo di Teresanna Pugliese, Asia Valente e Sara Soldati.

La prima è un volto già noto ai telespettatori di Canale 5.

Originaria di Napoli, aveva partecipato in passato al dating-show di Maria De Filippi, Uomini e donne, sia nei panni di corteggiatrice che nei panni di tronista. Al format targato Mediaset, aveva in particolare avuto modo di frequentare l'ormai ex gieffino vip, Francesco Monte. "Io non sono per niente facile -riferisce di sé la 33enne nella sua clip, mostrata da Signorini ai gieffini poco prima del suo ingresso-. Sono molto buona, ma dentro sono un vulcano. E sono soprattutto napoletana. Non vedo l'ora di entrare nella Casa del Grande fratello, anche per riuscire a smascherare qualche donna: forse la leader del gruppo, la santa Adriana Volpe".

Dopo l'ingresso del volto tv partenopeo, è giunta la volta della presentazione di Asia Valente. Anche quest'ultima campana come la Pugliese, la blogger 23enne originaria di Benevento aveva partecipato nel 2018 al contest Saranno isolani, intenta ad aggiudicarsi il ruolo di naufraga a L'isola dei famosi.

In passato, nel corso della sua carriera avviata nel mondo dello showbiz, aveva, inoltre, coperto il ruolo di coniglietta bionda per Playboy. " Sono molto seguita su Instagram, soprattutto per il mio lato b -ha fatto sapere al Gf vip-. Parlando di sogni, c'è un ragazzo che fa sognare, che è Denver (la modella allude al gieffino Andrea Denver, ndr). Penso che abbia bisogno di una scossa". "Ci siamo conosciuti a New York ", è quindi intervenuto in diretta il bell'Andrea, residente nella "grande mela".