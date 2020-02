Gf Vip, nuovi ingressi nella Casa

Questa sera tre nuove aspiranti concorrenti varcheranno la porta rossa della casa del Grande Fratello Vip, pronte a sconvolgere gli equilibri creatisi all’interno del reality. Nonostante gli scontri e le polemiche non manchino tra gli attuali inquilini della casa più spiata d’Italia, la produzione ha deciso di mischiare le carte e introdurre tre nuovi personaggi per smuovere gli animi.

"Come saranno accolte dai vipponi?" , recita l’annuncio ufficiale dato dalla produzione del Gf Vip sui social network. La risposta rimane incerta, ma l’ingresso delle tre nuove partecipanti, tutte donne, è destinato a creare qualche malumore. L’annuncio di una piccola rivoluzione nel cast – rinchiuso nella Casa da oltre un mese – era stato dato in anteprima da Alfonso Signorini nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello. “A breve ci saranno nuovi ingressi nella Casa”, aveva detto sibillino il conduttore e così sarà questa sera, nel corso della puntata serale su Canale 5. Sui nomi però c’è ancora il massimo riserbo anche se per molti i tre volti femminili pronti a varcare la porta rossa sono già ben chiari. La prima sarebbe Teresanna Pugliese, ex volto storico di "Uomini e Donne", prima corteggiatrice e poi tronista con un passato burrascoso al fianco di Francesco Monte. A fare il suo nome è il sito SuperGuidaTv, che svela anche quelli delle altre due donne prossime ad entrare al Gf Vip: Asia Valente e Sara Soldati.

Queste ultime sono entrambe modelle e influencer del web, la prima già vista in televisione nel prequel "Saranno Isolani", dell’Isola dei Famosi 13, nel quale però a causa del televoto non riuscì ad entrare, la seconda ex compagna del portiere del Chealse. Se il portale di gossip dà per certi i nomi delle tre donne, altri come Il Tempo ipotizzano che, dopo l’abbandono di Carlotta Maggiorana e Barbara Alberti, a entrare nella Casa potrebbero essere, oltre a Teresanna, Patrizia Rossetti e l’ex miss Italia Arianna David. Mentre il totonomi prosegue, il loro destino appare ancora incerto: entreranno tutte e tre oppure si contenderanno la permanenza al Gf Vip con un televoto?